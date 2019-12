Daily Schmankerl: Lewandowski sera opéré samedi; Solskjaer minimise la rumeur de Haaland; Granit Xhaka en route pour Hertha?!; Ibrahimović à Everton?

Lewandowski sera opéré samedi immédiatement après le match (botteur)



L’entraîneur-chef par intérim, Hansi Flick, a déclaré lors de la conférence de presse d’aujourd’hui que Robert Lewandowski subirait une opération mineure pour réparer un problème d’aine immédiatement après le match du Bayern contre Wolfsburg samedi. Le délai de récupération prévu est de 10 à 14 jours. Ni le Bayern ni Lewandowski ne veulent perdre de temps. Ils espèrent qu'il sera en forme et prêt à rejoindre l'équipe à temps pour leur camp d'entraînement d'hiver à l'Aspire Academy de Doha, au Qatar.

Ole Gunnar Solskjaer minimise les rumeurs d'un éventuel transfert d'Erling Haaland vers Manchester United en janvier (ESPNFC)



Selon ESPN, Solskjaer a démenti les rumeurs d'un éventuel déménagement du jeune du RB Salzburg à Manchester United. Des sources à ESPN ont découvert que Manchester United a demandé des informations sur Haaland, qui a également été lié à des déménagements au RB Leipzig, à la Juventus et au Borussia Dortmund, et que Solskjaer s'est rendu à Salzbourg pour rencontrer les agents de 19 ans.

L'ancien capitaine d'Arsenal est en train de quitter le club londonien. Après une saison décevante, il est temps de passer à autre chose. Il serait en pourparlers avec le Hertha Berlin au sujet d'un éventuel déménagement hivernal. L'entraîneur actuel de Hertha, Jurgen Klinsmann, le considère comme le joueur parfait pour lutter contre Hertha.

Xhaka est venu à Arsenal du Borussia Mönchengladbach pour 45 millions d'euros. Cependant, trois ans plus tard, une redevance de l'ordre de 20 à 30 millions d'euros est en discussion.

Rappel mardi – Comme c'est l'anniversaire de Mbappé aujourd'hui, souvenons-nous du moment où Thiago Silva a donné à Mbappé un masque de tortue ninja dans une boîte Dior!

L'avenir reste incertain pour l'attaquant vétéran suédois. Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant son prochain déménagement. Il a été fortement lié à un déménagement à Seria A, mais maintenant l'histoire a obtenu une autre tournure.

La dernière rumeur veut qu'après qu'Everton ait engagé Carlo Ancelotti, ils poursuivront l'attaquant suédois. C'est toujours une grande question de savoir si Everton sera en mesure de signer Ancelotti, mais s'ils le font, ils feront certainement partie des 6 meilleurs clubs. Everton n'est pas non plus très content de Moise Kean et cherche un remplaçant rapide, et pour l'instant il semble qu'ils aient trouvé leur homme cible.

Manchester City n'a pas la meilleure saison. Ils ont eu des difficultés inattendues dans de nombreux matchs. Ils sont actuellement troisièmes, derrière Leicester City et Liverpool. Mais les nouvelles empirent pour Manchester City, alors que Guardiola fait face à des départs inattendus. La rumeur veut que Sané et Joao Cancelo souhaitent quitter le club dès janvier. L'entraîneur adjoint de Pep, Mikel Arteta, aurait également rejoint Arsenal en tant qu'entraîneur-chef.

Manchester City a maintenant peur de perdre Pep à la fin de cette saison, alors que les rumeurs sur son avenir se multiplient. Récemment, il a été découvert que,

… il y a un accord sur le fait que Guardiola pourrait se retirer à la fin de la saison en cours si certaines conditions satisfaisant le club étaient respectées. La clause de rupture garantit que si Guardiola décidait de partir, il ne violerait pas son contrat.