Daily Schmankerl: l’intérêt du Bayern pour Havertz décroît, Lucio prend sa retraite, Hertha signe le maquillage de Piatek, Goretzka et Boateng, et plus encore!

Lucio prend sa retraite à 41 ans (kicker)

Légende du Bayern Munich et hiver de la Coupe du monde 2002 – au-dessus de l’Allemagne! – Lucio a enfin appelé ça une carrière.

Lucio – c’est-à-dire Lucimar Ferreira da Silva – a commencé sa carrière en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen en 2001 et transféré au Bayern en 2004, avec qui il a joué en 212 matchs jusqu’en 2009. Il a remporté la Bundesliga et le DFB-Pokal trois fois chacun. Après son transfert à l’Inter Milan, il a remporté un triplé avec Jose Mourinho, battant son ancien club en finale de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich refroidit son intérêt pour Kai Havertz?

Selon le journaliste de TZ, Manuel Bonke, qui a été très fiable en ce qui concerne les informations sur les transferts récemment, il est peu probable que le Bayern Munich signe Kai Havertz cet été.

Koa Kai? Es sieht derzeit stark danach aus, als ob Kai #Havertz im Sommer nicht zum #FCBayern wechseln wird. Priorität hat ein Flügelstürmer, également Leroy # Sané. Dessen Verpflichtung gestaltet sich durch den Berater-Wechsel schwieriger als gedacht, ist aber freilich weiter möglich.

– Manuel Bonke (@mano_bonke) 29 janvier 2020

Koa Kai? Pour le moment, il semble que Kai #Havertz ne sera pas transféré à #FCBayern cet été. La priorité est un ailier, c’est-à-dire Leroy #Sane, Le signer s’avère plus difficile que prévu en raison de son changement d’agent, mais est bien sûr toujours possible.

Selon Florian Plettenberg de Sport1, cependant, les deux parties sont toujours en contact.

Faites-en ce que vous voulez.

Une injection de capital dans le club de la capitale, grâce au nouvel investisseur Lars Windhorst, a permis à Hertha Berlin de réaliser plusieurs transferts majeurs, déplace cette fenêtre alors qu’ils se préparent à lutter contre la relégation dans la Rückrunde et au-delà.

Hertha vient de recruter Lucas Tousart de l’Olympique de Lyon pour un record de club de 24 M €. Tousart, cependant, n’arrivera pas avant l’été, mais Hertha a trouvé une aide plus immédiate avec un méga transfert de Serie A: la star polonaise Krzystof Piatek pour 23 millions d’euros. L’AC Milan a dépensé 38 millions d’euros il y a un an, janvier 2019, pour signer Piatek de Gênes, mais sa position a diminué et Milan vient de ramener Zlatan Ibrahimovic pour jouer à son poste.

Hertha n’a probablement pas encore terminé non plus: le club aurait des demandes de renseignements de l’Angleterre pour Davie Selke et le vétéran de longue date Kalou et pourrait également faire un pas pour le jeune RB Leipzig Matheus Cunha.

La façon dont tout cela se réunira sous Jürgen Klinsmann sera l’un des scénarios les plus intéressants de la Rückrunde.

Friedhelm Funkel célébré puis licencié par Fortuna Düsseldorf

La dernière place du Fortuna Düsseldorf a licencié l’entraîneur Friedhelm Funkel alors qu’ils espèrent qu’un nouvel entraîneur pourra sauver l’équipe de la relégation. Ce qui est étrange dans le calendrier de son licenciement, c’est que, littéralement 16 heures plus tôt, le club a félicité Funkel pour avoir remporté le titre d’entraîneur de l’année pour les résultats exceptionnels qu’il avait obtenus la saison dernière, dans laquelle Fortuna avait remarquablement terminé 10e.

Voir par vous-même. First Fortuna a envoyé ceci:

Et puis ceci:

Funkel a décidé de l’appeler une carrière.

Christine Sinclair dépasse Abby Wambach en tant que meilleur buteur

Une accolade de Christine Sinclair a vu sa première égalité et a ensuite dépassé Abby Wambach en tant que meilleur buteur international avec 186 buts pour le Canada. Les félicitations de Wambach, Mia Hamm et d’autres légendes du jeu affluent. C’est un grand moment pour le sport.

Woo-Yeong Jeong est de retour!

Tout va bien entre Goretzka et Boateng

Qui n’a pas cadencé son frère une ou deux fois, l’amirite? Après s’être entraînés dans la formation, les deux antagonistes ont composé et partagé une photo sur leurs chaînes Instagram. Boateng a ajouté un hashtag amusant à son message: # allesfürdieheadline, c’est-à-dire «tout pour le titre».

Liverpool augmente son avance de 19 points

Liverpool, de Jurgen Klopp, n’a étonnamment perdu que deux points en 24 matchs et est désormais invaincu en 41 matches de Premier League. Après avoir gagné contre West Ham à l’extérieur hier soir 2-0, Liverpool compte 19 points d’avance sur Manchester City.

Jurgen Klopp est resté aussi humble que jamais dans ses commentaires d’après-match:

Je ne suis content que des trois points, ce soir, c’était une performance normale. Je n’ai aucune idée [if anyone will catch us]. Le premier objectif est d’obtenir le maximum de points – il y a encore beaucoup de jeux. Oui, nous avons 70 points, un nombre incroyable, mais tant de choses peuvent arriver. Je ne me soucie pas trop des disques.

Ce qui est le plus impressionnant, c’est la mentalité de Liverpool. Comme lors des récentes victoires contre Tottenham, Manchester United et Wolves, Liverpool n’était pas la meilleure équipe, produisant peu de produit final dans le dernier tiers malgré une possession dominante. Pourtant, ils continuent de gagner.

Et, un nouveau record a été établi après la défaite de West Ham:

Steve Bergwijn signe pour Tottenham Hotspurs

Le talent hollandais Steve Bergwijn a quitté le PSV Eindhoven pour tenter sa chance en Premier League pour Tottenham Hotspur de Jose Mourinho. Son contrat se terminera en 2025 et le prix serait de 27 millions de livres sterling. Bergwijn, qui a marqué 5 buts pour le PSV cette saison, est heureux de signer pour un plus grand club et de travailler avec Jose Mourinho.