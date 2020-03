Daily Schmankerl: Man City veut Alaba pour Sané, le Bayern propose des conditions personnelles à Kai Havertz, le Barca exclut les objectifs de la Bundesliga?

Man City intéressé par David Alaba pour Leroy Sané (Sport)

Manchester City a toujours une offensive redoutable, mais leur défense a presque ravivé leur saison. Eh bien, “tanké” dans la mesure où ils les placent en deuxième position, à quelque 25 points derrière les batteurs du monde Liverpool.

Quoi qu’il en soit, réparer leur défense qui fuit est une priorité majeure pour City et Pep Guardiola. Par conséquent, les citoyens voudraient prétendument conclure un accord avec le Bayern Munich pour David Alaba. Alaba, bien sûr, est sur le point d’embaucher Pini Zahavi pour le représenter alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat.

Le sport explique qu’Alphonso Davies a contesté le statut d’Alaba en tant que partant incontesté à l’arrière gauche et qu’Alaba était déjà censé chercher une issue.

Mais il y a aussi un trou de lapin de rumeur de transfert dans l’histoire. Le sport prétend que Barcelone veut aussi Alaba, et il cite Manchester Evening (c’est-à-dire le Manchester Evening News alias MEN) pour l’information que “le club du Barça ne peut pas rivaliser avec le salaire offert par les” Citizens “”.

Mais si vous consultez les HOMMES (qu’est-ce que j’écris?), Ils MENplament que “selon Sport, via SportWitness” (¿no se habla español?) “Les Bleus sont très intéressés par l’international autrichien et, bien qu’ils soient confrontés à la concurrence avec Barcelone, ils seraient en mesure de répondre à ses exigences salariales, contrairement aux Catalans. » Le cercle est terminé.

Oh, et au fait…

Le FC Barcelone exclut tous ses objectifs de Bundesliga (Mundo Deportivo)

Peut-être que le Barça ne veut pas d’Alaba après tout? Eh bien, qui sait. Mais Mundo Deportivo affirme que les seuls objectifs du FC Barcelone cet été seront soi-disant Lautaro Martínez et Neymar. Cela ne signifierait pas Timo Werner, qui est plus susceptible d’aller ailleurs de toute façon.

Le Barça aurait également exclu plusieurs autres cibles du Bayern: Dayot Upamecano du RB Leipzig, Kai Havertz du Bayer Leverkusen et David Alaba (roulement de tambour). Cela au moins sonne bien.

À propos de Kai Havertz, au fait …

Le Bayern fait une offre de salaire à Kai Havertz (AZ)

Je ne connais pas Nicolò Schira. Il dit qu’il est un “expert en transfermarkt” sur son profil Twitter. En tout cas, il affirme que le Bayern Munich a offert des conditions personnelles à Kai Havertz pour un contrat de 5 ans à 8 millions d’euros par an (vraisemblablement brut).

Si c’est vrai, c’est bien. Le joueur, bien sûr, est le côté le plus simple de l’équation. Le vrai dilemme sera Leverkusen, dont le front office est déterminé à retirer plus de 100 millions d’euros à l’acheteur éventuel.

