Daily Schmankerl: Man United est sacrément affreux, Odriozola prend un bon départ au Bayern, les départs des jeunes et plus encore!

Prenons tous du recul et rions de Manchester United



Cela peut ne pas être très pertinent pour les fans du Bayern Munich, mais cela égayera certainement votre journée. Man United vient de perdre à Burnley, 13e, en Premier League, provoquant des cris de désespoir encore plus angoissés du théâtre de la tristesse qu’est Old Trafford.

Voici un aperçu de ce qui se passe:

Chants de “We want United back” rapidement suivi de “Stand up if you hate Glazers”. La majorité d’Old Trafford est debout

– Simon Peach (@SimonPeach) 22 janvier 2020

Álvaro Odriozola ravi de démarrer

À en juger par la fureur vertueuse des fans de City sur Twitter l’été dernier lorsque le Bayern a fait un geste pour Leroy Sane, vous auriez l’impression qu’ils étaient le petit club le plus innocent du monde. Bien sûr, c’était un tas de bêtises moralisatrices, car l’étendue de la tricherie financière de la ville commence à peine à se faire jour:

Manchester City a été reconnu coupable d’avoir présenté des déclarations irrecevables à l’Uefa au sujet du fair-play financier en 2014 et aurait été accusé de ne pas avoir rendu ses relevés bancaires disponibles, peut révéler le Guardian.

Les soumissions de la ville pour les exercices 2012 et 2013 ont été remises en question concernant 118,75 millions de livres sterling de parrainages d’entreprises à Abu Dhabi, l’État d’origine du propriétaire du club, et leurs méthodes comptables concernant les frais de transfert et la création de deux nouvelles entreprises ont été rejetées.

L’enquête du Guardian peut révéler que près de 60 millions de livres sterling ont été ajoutées aux pertes du club par l’instance dirigeante du jeu européen à la suite de conclusions relatives aux méthodes comptables.

Max Franzke arrive en enfer!

Il a l’air ravi!

Johansson à Séville officiellement officiel

Bonne chance, Ryan!

Servus, Nicolas!

C’est un grand coup de pouce que l’un des jeunes talents allemands les plus passionnants rejoigne le Bayern II pour aider dans la 3.Liga. Kühn, qui est prêté au Bayern par l’Ajax, fait déjà partie de l’équipe allemande U20. Il veut sans aucun doute faire forte impression aussi.

Joyeux anniversaire Arjen Robben!

La légende du Bayern, Arjen Robben, a 36 ans aujourd’hui, et le compte twitter du Bayern en anglais a publié une jolie petite vidéo hommage.

On pourrait regarder ça pendant des jours.