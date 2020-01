Daily Schmankerl: ManUtd lorgne Thiago Alcantara, Arsenal «adore» Jerome Boateng, Thomas Müller taquine 1860, et plus encore!

Les nouvelles du jour:

GOOD BAY Thiago Alcantara devrait quitter le Bayern Munich en été, mettant Man Utd en alerte rouge sur l’objectif de transfert à long terme

MANCHESTER UNITED est en alerte rouge après la révélation que la cible à long terme Thiago Alcantara pourrait être à gagner, selon les rapports.

CODE ROUGE, répétez, CODE ROUGE! Ce «GOOD BAY» (comme dans «BAY-ern) pourrait aussi être le mauvais jeu de mots du mois.

En tous cas. Honnêtement, si j’étais Manchester United, je serais probablement aussi en alerte rouge si je pensais sérieusement que le Bayern Munich pourrait vendre Thiago à la fin de cette saison – il n’y a aucun moyen en enfer de laisser l’Espagnol partir gratuitement pendant un an et demi à partir de maintenant.

Mais même si j’ai mes propres sentiments mitigés à son sujet, je ne vois pas Thiago partir de si tôt. Il est paradoxalement l’un des joueurs les plus «bavarois» de l’équipe et une figure clé à la fois dans les vestiaires et sur le terrain. Il est peut-être en crise cette saison, mais il est beaucoup trop prématuré pour le radier.

Thiago peut toujours jouer à un niveau d’élite, comme nous l’avons vu contre Hertha Berlin le week-end dernier, et deux de ses remplaçants ostensibles déjà dans l’équipe, Leon Goretzka et Corentin Tolisso, ont eux-mêmes des difficultés. Seul Joshua Kimmich a une emprise sur sa position de départ dans ce milieu de terrain.

Et bien que The Sun soit peut-être la publication la plus respectée au Royaume-Uni, il y a moins dans les «rapports» qu’ils mentionnent dans le premier paragraphe que cela ne semble évident. Ils se résument à deux articles: l’un est un autre article de Sun, et cette histoire est entièrement basée sur un commentaire de Bild (c’est-à-dire pas de nouvelles réelles) de la semaine dernière sur les huit joueurs du Bayern qui seront hors contrat (Perisic, Coutinho) ou sont avant leur dernière année (Thiago, Javi, Boateng, Neuer, Müller).

Et cette histoire de Bild (que nous avons plus ou moins ignorée ici à l’exception de Coutinho) est presque entièrement spéculative. Voilà donc les “nouvelles”. Je vous laisse avec ceci:

Le but de Thiago contre Hertha. C’est lui à moitié caché à droite.





Vous savez que c’est grave quand des journalistes britanniques disent qu’un club «aime» quelqu’un. Droite? Droite?! Peut-être peut-être pas. Quoi qu’il en soit, le Mirror prétend,

Arsenal tient à conclure un accord de prêt pour le vétéran du Bayern Munich, Jerome Boateng.

Le patron des Gunners Mikel Arteta a des fonds limités à dépenser en janvier et le défenseur allemand de 31 ans pourrait être une solution miracle.

La notion de prêt semble très improbable, étant donné la maigreur du Bayern en matière de défense et les informations selon lesquelles le Bayern ne permettra pas à Boateng de quitter cet hiver pour cette raison.

“Thomas Müller dans l’interview la plus bavaroise de tous les temps” (FCBayern.com)

Nous avons tous bien ri quand Phil Quinn nous a dit que Google Translate avait rendu le titre de l’un des articles du Bayern “Thomas Müller dans l’interview la plus bavaroise de tous les temps.” Nous pensions tous que Google avait déformé le titre allemand sur la page d’accueil du Bayern. Nous sommes tous habitués à travailler avec des sites Web et des sources allemands par le biais de services de traduction jusqu’à ce que moi ou l’un de nos autres locuteurs allemands puisse traduire l’original.

Eh bien, nous avons eu un rire encore plus grand quand j’ai découvert que la traduction était exacte! Le Bayern a publié une interview avec Müller sur une variété de bizarreries et coutumes bavaroises, y compris les commentaires de Müller sur la consommation de Weißwurst d’un épisode récent de “Da schau hi!”

Sans surprise, le club n’a pas produit et ne produira probablement pas de version anglaise officielle, mais si vous lisez l’allemand, jetez un œil. Müller prend le jeu de cartes Schafkopf, Lederhosen, Wolpertinger (quelque chose comme un jackalope – mais encore plus brouillé), et Fensterln, la vieille coutume bavaroise de courtiser votre amoureux en montant à sa fenêtre – potentiellement avec une échelle. Müller a-t-il déjà fait ça? «Certainement pas. Je ne sais pas non plus si c’est toujours aussi à jour », ajoute-t-il.

Müller taquine 1860 tout en collectant 601 000 € pour l’association caritative Nicolaidis YoungWings (Sport1)

En parlant de Schafkopf, Thomas Müller, Florian Niederlechner du FC Augsburg et l’ancien président du Bayern Uli Hoeness étaient tous sur place pour jouer du Schafkopf en soutien à la bien-aimée Young Wings Charity de Müller. L’événement a permis de récolter un total de 60 000 €, mais Müller n’était pas ravi de l’apparence de ce numéro lorsqu’il a présenté le chèque. Vous pouvez le voir tenant un doigt sur ce premier 0 sur les photos ci-dessous:

Das war ein großartiger Tag für mein Herzensprojekt, die Nicolaidis YoungWings Stiftung: 61.000 € haben wir bei meinem Charity-Schafkopfturnier für den guten Zweck eingesammelt. Herzlichen Dank an alle Sponsoren, Spieler und Unterstützer des Abends! #CharitySchafkopfturnier pic.twitter.com/4VBG5h1ZLi

– Thomas Müller (@esmuellert_) 21 janvier 2020

Un total de 60 000 €? 60?! Neeee, das geht gar nicht! Plutôt que de laisser un 60 de mauvais augure sur le chèque massif, Müller a fait don de 1 000 €, ce qui fait 61 000 €. Vous pouvez le voir poser fièrement avec le chèque dans sa forme finale ci-dessous – barré 0 et tout!

L’organisme de bienfaisance YoungWings soutient les enfants et les jeunes en deuil après la perte d’un être cher.

Away Day Joe à Fribourg ensuite!

Nils Petersen a adressé un remerciement spécial au nom de SC Freiburg à Joe Bryant, le garçon britannique qui construit des versions Lego des stades de Bundesliga. Joe a été invité à son match contre Bayer Leverkusen, où le club recevra officiellement sa recréation Lego.

Das Lego-Schwarzwaldstadion kommt ins echte Schwarzwaldstadion! A @AwayDayJoe_ wird uns am 29. Spieltag beim Heimspiel gegen Leverkusen besuchen … und er lässt uns das Lego-Stadion dann gleich da! Wir können es kaum erwarten! pic.twitter.com/Fmq1nAZIbc

– SC Freiburg (@scfreiburg) 21 janvier 2020

Effzeh n’a pas pu faire revenir Poldi après que Lukas Podolski ait quitté Kobe Vissel, et leur fils capricieux a donc passé un an et demi avec Antalya. Mais ils veulent tous deux une réunion et ont apparemment pris des mesures pour y arriver. Köln a publié un communiqué de presse confirmant une future collaboration avec Poldi:

Le président du FC, le Dr Werner Wolf, et le PDG du FC, Horst Heldt et Alexander Wehrle, ont eu une discussion détaillée avec Lukas Podolski et son agent Nassim Touihri aujourd’hui, mardi. Ils ont accepté de prendre à la fois une collaboration à court terme et l’intégration de Lukas dans le club après sa carrière active.

Podolski a remercié les dirigeants du club et a exprimé son enthousiasme pour sa future implication. Il a dit: “Köln était, est et reste ma maison, et le FC est mon club.”

St. Pauli inscrite sur le contre-terrorisme britannique officiel «Aide aux signes et symboles de l’aile gauche»

Eh bien, St. Pauli est assez radical, même pour l’Allemagne.

Nantes se souvient d’Emiliano Sala