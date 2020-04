Daily Schmankerl: Matthäus affirme que Werner convient mieux au Bayern qu’à Sané, les joueurs envoient leurs condoléances à Guardiola, Havertz rejoint #WeKickCorona

Lothar Matthäus: Timo Werner correspond mieux au Bayern qu’à Leroy Sané (SkySport.de)



Dans sa chronique personnelle «Voilà comment je vois les choses» («So sehe ich das») pour Sky Sport, la légende du Bayern, ambassadeur et tout-terrain Fußball-Experte Lothar Matthäus a sauté à bord du train hype #TimoTime. Voici ce qu’il avait à dire sur Werner (en bas de sa chronique):

Ma faiblesse pour Timo Werner est suffisamment connue. Et je ne veux pas dire que je ne pense pas que Leroy Sané soit fantastique. Mais vous avez progressivement le sentiment que Flick et Kahn voient Timo Werner comme le joueur qui pourrait mieux s’adapter à ce club à bien des égards. Il est plus flexible sur le terrain, son caractère correspond aussi potentiellement un peu plus à l’idéal du front office. La menace d’ennuis et de «bling-bling» est beaucoup plus faible avec lui. Il peut jouer à l’avant à la place de Lewandowski, comme deuxième attaquant, ou sur les ailes. Et il peut aussi être moins cher.

Matthäus ajoute qu’il n’a jamais compris pourquoi le Bayern n’a pas signé Werner “quand il leur a été servi sur un plateau d’argent, mais mieux vaut tard que jamais”. Matthäus veille à ne pas blesser Sané, mais son verdict ne pourrait être plus clair.

La famille de Manchester City est dévastée de signaler aujourd’hui la mort de la mère de Pep, Dolors Sala Carrió, à Manresa, Barcelone, après avoir contracté le virus Corona. Elle avait 82 ans.

– Manchester City (@ManCity) 6 avril 2020

Plusieurs de ses joueurs du Bayern et de Manchester City ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux:

Cher Pep, nous sommes terriblement désolés d’apprendre le décès de votre mère. Nos sincères condoléances à vous et à votre famille. Dans ces moments de perte, les mots sont inutiles. Que Dieu vous bénisse et vous aide à traverser cette période difficile. pic.twitter.com/wr25hrsR05

– David Alaba (@David_Alaba) 6 avril 2020

Fuite potentielle des kits de formation du Bayern (Footy Headlines)

Kai Havertz rejoint #WeKickCorona (SPORT1)

Le joueur national allemand et star très recherchée de Bayer Leverkusen, Kai Havertz, a rejoint la campagne de Joshua Kimmich et Leon Goretzka pour lever des fonds pour des projets sociaux et caritatifs pour le soulagement des coronavirus. Il est le sixième membre du Werkself à rejoindre la cause, dont l’ancien joueur de l’académie du Bayern Mitchell Weiser.

#WeKickCorona a déjà levé 3,7 millions d’euros de dons.

La FIFA prolonge la saison 2019/20 indéfiniment (The Athletic)

Selon The Athletic,

La FIFA doit confirmer une extension indéfinie de la saison 2019-2020 à travers le monde, permettant aux autorités de football de chaque pays de déterminer quand les campagnes pourront se terminer.

La FIFA modifiera également les dates du prochain mercato d’été et permettra aux clubs de prolonger les joueurs dont les contrats expirent fin juin.

L’Athletic prévoit que les modifications seront rendues publiques d’ici un jour ou deux. La FIFA permet aux différentes fédérations de réagir à leur manière compte tenu du fait que la pandémie de coronavirus a affecté les pays de manières très différentes. La prolongation de la saison vise également à empêcher les fédérations d’annuler purement et simplement le reste de la saison 2019/20, comme la Belgique a récemment décidé de le faire.

Michael Cuisance a bien ri en ligne après avoir repéré un article sur lui-même qui présentait Fiete Arp dans leur photo principale.

J’ai peut-être repris l’entraînement, mais ce n’est pas moi sur la photo! C’est Fiete Arp!

Choquant, je sais. Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont révélé de nouvelles accusations dans l’enquête de corruption en cours de la FIFA. Voici comment . le dit:

Les procureurs américains ont accusé lundi deux anciens dirigeants de 21st Century Fox Inc d’avoir versé des millions de dollars en pots-de-vin pour garantir les droits lucratifs des médias et du marketing sur les matchs de football, les dernières accusations d’une enquête de longue date sur la corruption entourant la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football.

Le journaliste de football de l’IS, Grant Wahl, a publié l’acte d’accusation sur Twitter et a noté que les enquêteurs avaient détaillé des pots-de-vin à des officiels de la FIFA en échange de leurs votes.

