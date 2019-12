Daily Schmankerl: Messi exige Joshua Kimmich en janvier; Nübel au banc à Schalke? Rüdiger attaqué par des fans racistes des Spurs

Huzzah! El Desmarque poursuit sa quête pour détrôner le Don. Selon ce rapport éminemment crédible, Lionel Messi a ordonné au conseil d'administration de Barcelone de remplacer Nelson Semedo par une cible de transfert galactique en janvier: Joshua Kimmich du Bayern Munich!

Semedo est le partant théorique de l'arrière droit, mais il ne convainc tout simplement pas, pas plus que Sergi Roberto ou Moussa Wagué. Hélas, que faire? Facile: attaquez le Bayern dans la prochaine fenêtre de transfert d'hiver. Le raisonnement d'El Desmarque est impeccable:

Et il a de bonnes chances de quitter l'Allianz Arena, fatigué des échecs année après année. Ce ne sont pas de vrais prétendants en Coupe d'Europe, et ils connaissent une terrible Bundesliga, dans laquelle ils sont troisièmes. Néanmoins, il est difficile de croire que le club bavarois le laisserait partir au milieu de la saison.

Kein Scheiß, Sherlock. Et nous savons tous à quel point Joshua Kimmich est impatient de jouer à l'arrière droit!

Citant le journal napolitain Il Mattino, Calciomercato affirme que le Borussia Dortmund n'est pas le seul club de Bundesliga intéressé par l'attaquant belge Dries Mertens. Mertens est hors contrat à la fin de la saison et n'a pas encore trouvé d'accord avec Napoli sur une prolongation. Il semble assez absurde que le Bayern jaillisse pour Mertens, car Robert Lewandowski a une emprise sur la mort et Serge Gnabry ou Thomas Müller peuvent le remplacer s'il n'est pas disponible (pour ne rien dire de Fiete Arp).

Borussia Dortmund et Manchester United favoris pour Haaland; Séjours Sancho (Bild)

Dans le tour d'horizon des nouvelles sur les transferts de Bild pour le Borussia Dortmund, la publication indique que BVB et Manchester United sont en tête de la signature d'Erling Haaland, devant RB Leipzig et la Juventus. Dortmund peut raisonnablement promettre à Haaland un temps de jeu suffisant.

Bild rapporte également que Dortmund ne vendra pas avant la fin de la saison. Ils espèrent ensuite encaisser une somme potentiellement record d'environ 150 millions d'euros.

Antonio Rüdiger, la dernière cible des abus racistes en Angleterre



L'international allemand et joueur du Chelsea FC Antonio Rüdiger a été victime d'abus racistes au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Il a ensuite parlé de l'incident sur Twitter. Ceci est le premier des quatre messages:

C'est vraiment triste de revoir le racisme lors d'un match de football, mais je pense qu'il est très important d'en parler en public. Sinon, il sera de nouveau oublié dans quelques jours (comme toujours). (1/4)

– Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 22 décembre 2019

Rüdiger espère que les coupables seront identifiés et punis. "Quand ces absurdités cesseront-elles?", A-t-il demandé en conclusion.

Reste fort, Toni.

Schalke mettra-t-il le banc à Alexander Nübel pour le reste de la saison? (Bild)

Alexander Nübel n'a pas gagné de nouveaux amis à Schalke avec sa décision de quitter le club en tant qu'agent libre ainsi l'été pour rejoindre le Bayern Munich – où il devra attendre patiemment derrière Manuel Neuer, lui-même un produit Schalke, jusqu'en 2023 potentiellement. du conseil de surveillance de Schalke, Clemens Tönnies, a déclaré à Bild:

Nous avons tout fait pour le garder à Schalke. Nous devons maintenant accepter sa décision – je ne la comprends pas.

Nübel a refusé un contrat jusqu'en 2024 avec un salaire d'au moins 5 millions d'euros et une clause de sortie à partir de 2021. Maintenant, Bild spécule que Schalke pourrait dépouiller Nübel de l'entraîneur de capitaine David Wagner qui lui a conféré et potentiellement le mettre en banc pour Markus Schubert pour le reste de la saison.

Nübel est suspendu lors des deux prochains matchs de Schalke en janvier – contre Gladbach puis Munich – de toute façon pour le carton rouge qu'il a reçu pour avoir frappé Mijat Gaćinović de l'Eintracht Francfort dans la poitrine.

Quelle façon de sortir si cela s'avère être sa dernière action pour Schalke.

Et si je vous disais que le Bayern Munich était relativement en bonne santé? Des trucs sauvages, non? Eh bien, croyez-le ou non, le Bayern a perdu le cinquième moins de jours par joueur en raison d'une blessure en Bundesliga:

Dortmund sous Lucien Favre (qui est célèbre, apparemment, pour un faible nombre de blessures) est troisième. Comment diable Mönchengladbach est mort dernier en termes de blessures et pourtant deuxième sur la table de Bundesliga est au-delà, mais vous l'avez.

