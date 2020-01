Daily Schmankerl: Neuer en colère contre la Juventus, Klinsmann oublie sa licence d’entraîneur, Rafinha en attente pour le Bayern, et PLUS!

France football propose d’expliquer à ses lecteurs un scoop: Manuel Neuer pourrait quitter le Bayern Munich cet été! La publication française vient apparemment d’apprendre que le Bayern a signé Alexander Nübel, et cela signifie bien sûr des ennuis. Sans citer aucune source, ils citent Manuel Neuer comme disant ceci dans sa conversation «passionnée» avec Hasan Salihamidzic sur la proposition de ce dernier de donner 15 matchs à Nübel:

Hors de question! Tant que je serai ici, je jouerai chaque match, quelle que soit la compétition, et même chaque match amical.

Cela ressemble à Neuer, n’est-ce pas? Sauf que personne – pas même Sport Bild, qui a rompu l’histoire – n’a en fait cité Neuer mot pour mot. Apparemment, en français, lorsque vous dites que quelqu’un a «répliqué», vous pouvez inventer tout ce que vous pensez qu’ils ont dit – ou simplement criber le résumé de Sport Bild et le faire passer pour une citation!

Et pour couronner le tout, ils pensent que la Juventus Turin pourrait venir appeler Neuer, car ils ne sont pas complètement satisfaits de Wojciech Szczesny. Peu importe que le Bayern ait toujours l’intention d’étendre Neuer, et Neuer lui-même a dit (comme, vraiment, en fait dit) que Nübel ne prend pas du tout en compte son extension.

Rafinha: “Si le Bayern a besoin d’aide, il peut m’appeler” (Bild)

Il semble que hier, Rafinha ait fait ses adieux au Bayern Munich pour retourner dans son Brésil natal. Il y a connu un succès spectaculaire avec Flamengo – rejoignant une liste exclusive de joueurs célèbres qui ont remporté à la fois l’UEFA Champions League et la Copa Libertadores. Mais Rafinha a déclaré à SportBild qu’il reviendrait à Munich pour aider le Bayern. Il a dit,

Je suis heureux au Brésil, mais mon cœur bat pour le Bayern Munich. Si le Bayern a besoin d’aide, il peut m’appeler.

Je ne dis pas que cela se produira, mais le sentiment est exactement ce que vous attendez d’une légende de club sous-estimée comme Rafinha. Il est l’un des meilleurs.

Klinsmann a oublié sa licence d’entraîneur en Californie (Bild)

Oopsy: Le déménagement de Jürgen Klinsmann au Hertha Berlin s’est réalisé assez rapidement. Peut-être trop vite? Klinsmann n’a pas encore présenté la preuve de sa licence d’entraîneur à la DFB. Il se trouve que nous savons tous ce que cela signifie maintenant, grâce à la récente fonctionnalité de RLD sur le sujet:

Klinsi a jusqu’à dimanche pour montrer au DFB ses lettres de créance ou son assistant Alexander Nouri devra le remplacer. Klinsmann a dit:

Lorsque j’ai pris l’avion pour Berlin fin novembre, je ne pensais pas avoir besoin de ma licence d’entraîneur et de ma preuve de formation continue, car je ne savais pas encore que je deviendrais l’entraîneur de Hertha.

Ah, et il les a juste oubliés à Noël et il n’y a personne à la maison en Californie en ce moment pour les obtenir pour lui … mais il va le comprendre, non? Peut-être pas: Klinsmann a obtenu sa licence d’entraîneur en 2000, mais elle doit être renouvelée tous les trois ans, ce que Klinsmann n’a pas fait depuis un certain temps. La DFB examine ce qu’il faudra que Klinsmann produise comme preuve de son développement ultérieur, et le LDF peut sanctionner Hertha pour l’embauche d’un entraîneur-chef sans la licence nécessaire.

Si vous êtes un fan de Bundesliga, il vaut mieux être un fan de Christian Streich.

ESPN a publié un excellent reportage sur RB Leipzig, qui est désormais non seulement l’équipe numéro 1 la plus détestée d’Allemagne, mais aussi actuellement première en Bundesliga. «Vous supposeriez que l’émergence d’un nouveau concurrent serait célébrée. Ce n’est pas le cas. “

Philipp Reschke de l’Eintracht Francfort a déclaré: «Nous préférerions nos pires ennemis. Nous ne voterions pas toujours pour le plastique. Nous voterions pour un club traditionnel comme le Bayern. Nous voterions pour le cœur. »

L’Eintracht refuse de montrer le logo du RB Leipzig n’importe où dans son stade lorsque l’équipe vient jouer dans l’arène de Francfort. “Je ne suis pas ici pour faire une publicité pour Red Bull”, a déclaré un membre du conseil d’administration.

Quelques autres friandises savoureuses: lorsque Leipzig est allé pour la première fois à l’Union Berlin, le Berliner a présenté une “introduction à l’élevage de taureaux” où le texte explicatif sur l’histoire du club apparaît généralement. Et Fortuna Düsseldorf a mis à jour ses statuts pour interdire de jouer des matchs amicaux contre ou de reconnaître RB Leipzig “au-delà de ce qui est requis par les règles du sport.”

Dans un coup de départ quelque peu troublant, l’espoir américain Tyler Adams, qui joue pour RB, a déclaré: «Nous ne sommes qu’un groupe de jeunes gars qui courent sur le terrain. Nous voulons jouer à une marque de football avec le même type d’énergie que Red Bull est connu. ”

Le club ou la boisson énergisante, Tyler?

Des vaches aux catalans – Quique Setién

Quique Setien: “Pas dans mes rêves les plus fous que j’aurais pu imaginer être ici.

“Hier, je passais devant les vaches de mon village, maintenant je suis ici pour former les meilleurs joueurs du monde.” ❤ pic.twitter.com/Q4PUyIS7rG

– Objectif (@goal) 14 janvier 2020

Hummels affronte Erling Haalandowski

La montée d’Alaba

Ne soyez pas le gars qui essaie d’arrêter un coup de feu de Totti comme ça avec votre tête. À quoi penses-tu, mec!?