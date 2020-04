Daily Schmankerl: Neuer s’apprête à prolonger, Thiago signera bientôt, 179,7 millions d’euros de valeur de transfert anéantis au Bayern

Neuer s’apprête à signer l’extension (SPORT1)

La distance qui sépare Manuel Neuer et le Bayern Munich de l’acceptation d’une prolongation de contrat semble se réduire. Selon SPORT1, Oliver Kahn a fait “une impression très positive” sur Neuer dans leurs entretiens “en raison de ses connaissances techniques et de ses compétences en négociation”.

Sport1 déclare que Neuer va probablement prolonger son contrat, mais pas avant 2025 comme il l’avait initialement demandé. Hansi Flick a toujours insisté sur son soutien à Neuer. Il a déclaré: «Nous nous connaissons depuis si longtemps déjà. Bien sûr, nous parlons. Il sait ce que je pense de lui et il sait ce qu’il a au Bayern. »

Flick compte également sur Thiago (voir ci-dessous) et David Alaba pour prolonger leurs contrats. «J’ai dit à plusieurs reprises très clairement ce que je pense de Manuel Neuer et comment je l’apprécie. Tout comme Alaba et Thiago. Tous jouent à un niveau particulièrement élevé. »

Seuls les détails restent pour l’extension de Thiago à 2023 (kicker)

Il y a quelques jours, nous avons signalé un précédent rapport de kicker (via SPOX) selon lequel Thiago Alcantara et le Bayern étaient sur le point de convenir d’une prolongation de contrat. Maintenant, kicker rapporte que les documents sont presque prêts à être signés. Ils écrivent:

[Talks] sont désormais très avancés et seuls des détails mineurs doivent encore être clarifiés. Il est le prochain sur le point de signer une prolongation de contrat. La durée de leur coopération future a été déterminée: Thiago est également censé signer jusqu’au 30 juin 2023 et resterait ainsi une décennie à Munich.

Comme le note le botteur, Thiago a joué 227 matchs pour le Bayern, marquant 31 buts et fournissant 38 passes décisives. Et ce ne sont que les statistiques offensives faciles.

Gnabry parle du fonds d’aide COVID-19 de Common Goal (kicker)

La fondation Common Goal, à laquelle plus de 120 joueurs et entraîneurs de football professionnels de 30 pays réduisent actuellement un pour cent de leur salaire, a créé un fonds COVID-19 pour aider les membres de l’industrie du football et le public à contribuer à la riposte mondiale à la pandémie de coronavirus. . L’argent collecté pour le fonds servira à soutenir les efforts de lutte contre la propagation du virus dans les régions aux structures institutionnelles faibles.

Le serge du Bayern Gnabry, qui a rejoint l’initiative en 2017 avec Mats Hummels, a fait une déclaration sur le nouveau projet:

Même le meilleur joueur ne peut pas gagner si l’équipe ne travaille pas ensemble. Et c’est exactement de la même manière en dehors du terrain de jeu. Tant au football qu’en dehors du terrain, nous devons développer une façon de penser et d’agir basée sur la collaboration internationale et le travail d’équipe. Il n’y a pas d’ego dans l’objectif commun. Le but est de faire face aux défis sociaux de notre temps ensemble. Chaque homme et chaque femme peuvent jouer un rôle important dans cette équipe en faisant un don au fonds d’aide COVID-19 Common Goal.

Transfermarkt réduit de 9,2 milliards d’euros la valeur des transferts (Transfermarkt)

Compte tenu de la présomption «qu’il y aura moins de ressources financières disponibles dans le monde qu’avant la crise», Transfermarkt a pris la mesure sans précédent de réduire les valeurs de transfert dans l’ensemble de sa base de données d’acteurs. Ils ont écrit,

Transfermarkt a réagi à la situation exceptionnelle avec une étape sans précédent de réduction de 20% de la valeur du marché mondial – les joueurs nés en 1998 ou après seront rétrogradés de 10%. Au total, cela représente une valeur de marché moins 9,22 milliards d’euros.

Le Bayern perd 179,7 € de valeurs de transfert (Forbes, Transfermarkt)

Cet ajustement aux valeurs de transfert frappe naturellement le Bayern particulièrement dur sur l’estimation de Transfermarkt de la valeur de transfert hypothétique de leurs joueurs. Manuel Veth écrit:

Le Bayern Munich a été le club le plus durement touché de Bundesliga, le Rekordmeister a vu 179,7 millions d’euros de valeur marchande des joueurs disparaître du jour au lendemain, perdant 19,9% de la valeur de marché du club. A Alphonso Davies, le club bavarois ne compte qu’un seul joueur né après 1998 et ayant une valeur marchande importante. Parmi les dix meilleurs joueurs du Bayern, aucun n’est né en 1998 ou après.

De toute évidence, ces chiffres sont arbitraires et spécifiques à Transfermarkt, et le Bayern Munich pourrait en bénéficier si au fur et à mesure qu’il s’apprête à réaliser plusieurs acquisitions. Ce sera une fenêtre de transfert d’été intéressante, chaque fois qu’elle s’ouvre.

La DFB assouplit ses exigences financières pour la 3.Liga et la Frauen-Bundesliga (DFB.de)

La DFB a pris des mesures pour soulager une partie du stress des clubs de la 3.Liga et de la Frauen-Bundesliga en assouplissant les exigences financières régulières auxquelles ces clubs doivent normalement répondre. Le contrôle habituel de la situation financière des clubs ne sera pas appliqué pour la prochaine saison 2020/21. Le DFB a déclaré:

Entre autres, les clubs ne se verront pas refuser la participation au motif qu’ils n’ont pas prouvé leur viabilité économique. La stipulation des conditions, modalités et sanctions possibles a également été ajustée ou suspendue dans d’autres domaines du processus d’admission.

Les modifications approuvées à l’unanimité s’appliquent exclusivement au processus d’admission en cours et aux examens prescrits de la viabilité économique pour la saison 2020/21. Au début de la procédure d’admission pour la saison 2021/22, les mesures précédentes reprendront effet dans la 3.Liga et la Frauen-Bundesliga.

Cela devrait être un soulagement majeur pour de nombreux clubs participant à la 3.Liga et à la Frauen-Bundesliga. Il a été révélé la semaine dernière (Transfermarkt) que 13 des 36 clubs participant à la Bundesliga et à la 2.Liga seraient insolvables si les matchs ne pouvaient pas reprendre en mai.

L’âge minimum en Bundesliga abaissé à 16 ans (DFL.de)

Dans un autre changement affectant le football allemand, l’assemblée des membres de la DFL a voté pour abaisser l’âge minimum des joueurs de la Bundesliga et de la 2.Bundesliga à 16. Cela met la Bundesliga en harmonie avec les autres grandes ligues européennes. Auparavant, l’âge minimum était de 16 ans et six mois, et le plus jeune joueur à faire ses débuts était Nuri Sahin pour Dortmund à 16 ans, 11 mois et un jour.

La FIFA renflouerait-elle le football mondial? (ESPN)

La FIFA est censée délibérer sur des mesures pour aider le football mondial pendant la pandémie de coronavirus. L’organisation dispose de 2,7 milliards de dollars de réserves de trésorerie, dont la plupart n’ont pas déjà été allouées. Une idée qui flotte est une sorte de renflouement. ESPN écrit,

L’organisation, qui dispose de réserves de liquidités de plus de 2,7 milliards de dollars, ainsi que de la capacité d’emprunter sur des revenus futurs et de garantir des prêts, étudie les moyens d’éviter une catastrophe économique.

Les clubs manquent d’argent car les revenus de la radiodiffusion et du tourniquet restent dans les limbes, et la «structure financière globale du jeu» qui est basée sur la valeur de transfert des joueurs (voir ci-dessus) est «en danger».

Mais pourquoi la FIFA ferait-elle quelque chose d’honnête ou de bien – en particulier quelque chose de bénéfique pour les pauvres clubs du monde?

La FIFA étant la FIFA, je m’attends à ce qu’ils distribuent la majeure partie de l’argent aux fédérations et aux clubs les plus riches (ils ont les pertes les plus importantes, après tout!) Et gardent le reste pour eux-mêmes. Prouvez-moi mal, M. Infantino.

