Daily Schmankerl: pas de formation pour le Bayern aujourd’hui, l’UEFA veut 275 millions de livres sterling des clubs, le Bayern classé 13e en valeur de transfert potentielle, et plus encore!

Après que l’équipe ait connu un week-end prolongé et aucune séance d’entraînement lundi, AZ rapporte que le Bayern Munich ne tiendra pas non plus d’entraînement mardi. Le club déciderait quoi faire ensuite aujourd’hui.

Le DFL a quant à lui officiellement suspendu la saison jusqu’au 2 avril (AZ). “Bien sûr, cela ne signifie pas que nous jouerons à nouveau à partir du 3 avril”, a déclaré le président Christian Seifert. Seifert a déclaré que les jeux fantômes seraient le seul moyen de continuer la saison dans un proche avenir. Les finances sont la principale raison. Seifert a expliqué,

Les revenus les plus importants des clubs sont les revenus des médias et des sponsors. Et s’ils sont tous perdus, ce n’est qu’une question de temps jusqu’à ce que les choses tournent au sud. Sinon, il pourrait ne plus y avoir bientôt vingt clubs professionnels.

L’UEFA veut cet argent

L’Athletic écrit,

C’est ce que l’UEFA estime qu’il en coûtera pour repousser les Championnats d’Europe de 12 mois à juin 2021 et sera relayé aux parties prenantes du football européen lors de réunions d’urgence mardi, au cours desquelles il sera confirmé que le tournoi sera retardé d’un an.

Cela peut être difficile à vendre aux clubs et aux ligues qui se battent actuellement pour trouver un moyen de voir la saison en cours afin de ne pas perdre des millions de plus en revenus de radiodiffusion et de parrainage.

Les mesures seront discutées aujourd’hui, mais les sources de The Athletic craignent que toute décision potentielle ne soit “remplacée par des événements” dans la crise actuelle des coronavirus – Uli Hoeness a prédit la même chose il y a quelques jours à peine.

