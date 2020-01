Daily Schmankerl: Rafinha de retour au Bayern Munich pour Schalke, Nagelsmann agacé, Haaland frappe deux fois, Rudy frappe de nouveau à Schalke, et plus encore!

Bonne année chinoise du Bayern!

Rafinha balance par Säbener Strasse: “Je suis un gagnant – je gagne tout!” (FCBayern.com)

Vous avez peut-être remarqué que je suis un grand fan de Rafinha. À mon avis, il était le parfait joueur d’équipe. Et même après avoir quitté le Bayern pour le Brésil, Rafa ne déçoit pas: “Pour moi, c’est ma deuxième maison!”, A-t-il déclaré à propos de Munich. Il était hier à la Säbener Strasse pour s’entraîner et rattraper ses amis. Il a accordé une interview pendant son séjour et il encouragera le Bayern dans le stade aujourd’hui.

Rafinha est toujours en contact avec tout le monde, dit-il, et est ravi de la bonne ambiance dans les vestiaires:

Oui, je suis toujours en contact avec chacun d’entre eux. Nous avons toujours eu beaucoup de plaisir dans les vestiaires, l’ambiance était toujours bonne. Et j’ai vu que l’atmosphère est maintenant aussi très bonne. C’est génial!

Beaucoup de lecteurs de BFW pourraient être amusés de savoir que Rafinha regarde les matchs le matin comme nous. Et c’est un sérieux irréductible de la Bundesliga. Lorsqu’on lui a demandé s’il suivait le Bayern, il a répondu:

Décidément, je regarde la Bundesliga tous les samedis. En raison du décalage horaire, les matchs ont lieu à 10h30. Puisque nous jouons toujours le soir au Brésil, je peux regarder la Bundesliga. Je suis non seulement les matchs du FC Bayern, mais tous les matchs. Mais surtout le FC Bayern; c’est mon club.

Nous avons rapporté plus tôt comment Rafinha avait rejoint un groupe de joueurs de super élite qui avait remporté à la fois la Ligue des champions et la Copa Libertadores. Rafinha est très consciente de l’importance de cette réalisation. Il a dit, “rayonnant” comme le note le compte rendu officiel,

Cela signifie beaucoup pour moi de faire la queue avec de si grands joueurs. Les gars ici ont déjà dit: «Rafa, tu as tout gagné ici en Europe; maintenant vous allez en Amérique du Sud et vous gagnez tout là-bas aussi. “C’est bon pour moi. Dans ce bref laps de temps – seulement cinq mois – j’ai tout gagné. Le championnat brésilien, qui est très difficile, et la Copa Libertadores. Flamengo ne l’avait pas gagné depuis près de 40 ans! Je suis un gagnant, je gagne tout. (Rires) Je suis ravi.

Soyez des gagnants comme Rafinha! Il est un tel joueur modèle.

Haaland frappe deux fois alors que le BVB déroute le FC Köln 5-1

Le nouveau monstre du BVB est le premier joueur de l’histoire de la Bundesliga à marquer cinq buts lors de ses deux premières apparitions. Le temps total dont il avait besoin pour le faire – seulement 57 minutes – est également un nouveau record.

Julian Nagelsmann s’installe dans le jeune volontaire Will Hannes Wolf;

ou, “Comment ne pas impressionner votre génial coach” (kicker)

Le milieu de terrain offensif de vingt ans Hannes Wolf est arrivé à Leipzig en provenance de Salzbourg l’été dernier et il veut déjà sortir. Il y a évidemment beaucoup de compétition pour une place de départ au milieu de terrain de Leipzig. Wolf, qui craint de ne pas faire partie de l’équipe d’Autriche pour l’Euro 2020, a déposé une demande de prêt. Nagelsmann n’est ni impressionné ni amusé:

C’est une tendance actuelle – que chaque joueur qui n’est pas un starter régulier veut toujours partir tout de suite.

Nagelsmann veut plutôt voir les jeunes joueurs faire «une vertu de rester avec quelque chose, même lorsqu’une phase de votre carrière ne se déroule pas si bien». Nagelsmann a expliqué,

Fondamentalement, nous ne pouvons pas libérer et prêter tous les joueurs mécontents de ne pas avoir joué. Premièrement, vous ne pouvez pas jouer un Rückrunde avec seulement 11 ou 12 joueurs et, deuxièmement, il est normal de traverser une vallée dans votre carrière.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Wolf, Nagelsmann a répondu: «Je suis loin d’avoir toujours à expliquer chaque détail. C’est une société de sport de performance. Beaucoup de choses sont tout simplement évidentes. »Son conseil pour Wolf?

Travaillez simplement. Entraînez-vous simplement six, sept semaines, absorbez les choses que je veux voir.

Et il ferait mieux de «brûler» pour avoir sa chance.

Sebastian Rudy critique Schalke pour ne pas l’avoir protégé et espère jouer pour l’Allemagne en Euro 2020 (t-online.de)

Après son bref passage au Bayern Munich, le milieu de terrain central Sebastian Rudy a joué une saison à oublier dans le bleu royal de Schalke avant de revenir à son bleu préféré avec le TSG Hoffenheim. Dans une longue interview avec t-online.de, cela a touché ses problèmes.

Rudy avait eu l’intention de «tout donner» dans la nouvelle saison à Schalke, «Mais j’ai remarqué assez rapidement que les choses ne convenaient tout simplement pas.» Heureusement, il était en contact avec Hoffenheim, qui était heureux de le ramener.

Comme s’il s’était inspiré de son ancien entraîneur ci-dessus, Rudy a déclaré qu’il ne regrettait pas le passage à Schlake: «Je prends des choses avec moi de cette année difficile qui façonnera ma future carrière. C’est aussi bien d’avoir de mauvaises expériences. Vous pouvez apprendre d’eux pour l’avenir et grandir à travers eux. »

Quant à Schalke, Rudy n’était pas content que le club n’ait rien fait pour le défendre après qu’il soit devenu le bouc émissaire public de leur crise:

J’avais définitivement l’impression d’avoir été choisi aux yeux du public comme le visage de la crise. Même si je cherche toujours d’abord des erreurs de ma part et que j’en ai certainement commis, Schalke a raté l’occasion de me protéger en tant que joueur.

Rudy était perplexe à Schalke lorsque l’ancien entraîneur Domenico Tedesco (maintenant avec le Spartak Moscou) a apparemment voulu réinventer le jeu de Rudy, avec des résultats désastreux:

À Schalke, tout à coup, d’autres vertus m’ont été demandées. Ils ont essayé de me transformer en un autre joueur. Il devait être clair cependant, qu’il était trop tard pour me changer avec mes 29 ans.

Malgré ses difficultés, Rudy était toujours invité au camp allemand. “Cela m’a fait du bien”, a reconnu Rudy. «Je vais continuer à me présenter au Rückrunde, car l’euro est une grande chose pour moi. Je veux absolument être là. “

Bonne chance, Basti Rudy!

