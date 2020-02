Daily Schmankerl: récapitulation UCL; La perte de Man Utd est imputable au ballon, Früchtl à Liverpool, le Bayern et le PSG intéressés par le jeune de Chelsea, et plus encore!

Une belle semaine pour les clubs de Bundesliga en Europe

Après une attente atrocement longue, le football de la Ligue des champions est revenu mardi et mercredi. La moitié des matches de la Ro16 ont eu lieu pendant ces jours, tandis que la moitié suivante (y compris le match du Bayern Munich contre Chelsea) aura lieu la semaine prochaine.

Les deux premiers matches ont tous deux été quelque peu choquants. Liverpool, le champion en titre, a été battu par un Atletico Madrid qui avait si bien garé le bus que 2004 Mourinho aurait été fier. Après avoir marqué un but tôt, les Espagnols ont fermé boutique, concédant zéro tir à la cible. Cependant, ils ont tout de même pu attaquer pendant la pause. Álvaro Morata, par exemple, a raté plusieurs occasions (certaines choses ne changent jamais …). Maintenant, il y a une chance très réelle que Liverpool redevienne Loserpool et se retire de la compétition à Anfield.

Dans l’autre match de mardi, le Borussia Dortmund a battu le PSG, Erling-Braunt Haaland marquant les deux buts de Dortmund lors d’une victoire 2-1. Cette troisième place en Bundesliga a dominé et battre la première place en championnat de France en dit long sur les qualités respectives de la compétition.

Mercredi a été une autre bonne journée pour les clubs allemands, alors que le RB Leipzig a battu Tottenham Hotspur 1-0 à l’extérieur, un excellent résultat pour les Lawnballers lors de leur toute première victoire par élimination directe en Ligue des champions. Pour ne pas être en reste, Atalanta BC, avec une masse salariale monstrueuse inférieure à Reading, c’est-à-dire la 16e place du championnat, a enregistré une victoire écrasante de 4-1 contre Valence lors de ses débuts en élimination directe en CL.

En plus du retour du CL, la compétition que les fans de Manchester United connaissent si bien est également revenue, l’Europa League. L’Ajax a perdu 2-0 contre Getafe, et les trois équipes allemandes (Bayer Leverkusen, Wolfsburg et Eintracht Frankfurt) ont enregistré des victoires et se sont présentées (pour une fois!): La démolition 4-1 d’Eintracht contre RB Salzburg a été particulièrement impressionnante.

Le tirage au sort de Manchester United est blâmé. . . le ballon? (ESPN)

Le patron de United, Solskjaer, était à la hauteur de ses excuses habituelles pour expliquer pourquoi son équipe n’avait pas encore réussi à enregistrer un bon résultat malgré son statut de favori. Il était mécontent des conditions de terrain ainsi que du ballon de match. Il a dit: “Les conditions avec le terrain et le ballon ont rendu les choses difficiles.”

Le gaffer du Club de Bruges, Phillipe Clement, a contesté l’affirmation de Solskjaer, estimant que les ballons sont toujours les mêmes et que l’UEFA les fournit de toute façon. Il a dit,

Nous recevons les ballons de l’UEFA, donc ce n’est pas notre ballon. Dans les matchs de la Ligue Europa, ce sont les mêmes balles, donc je ne vois pas de problème avec ça.

Christian Früchtl a rejeté Liverpool en décembre (Sport 1)

Liverpool a apparemment approché Christian Früchtl avec une offre pour que l’homme du Bayern II devienne le gardien de deuxième choix des Reds, derrière Allison. Früchtl a toutefois refusé, car il veut jouer dans un club où il obtiendra des minutes constantes en tant que premier gardien, tout en jouant à un niveau plus élevé qu’il ne le fait actuellement au Bayern II. Avec l’arrivée d’Alexander Nübel cet été, il y a de fortes chances que Früchtl soit prêté pour la saison 2020/21.

Le Bayern, le PSG et l’Ajax intéressés par un jeune de Chelsea (Goal)

Le jeune en question est un ailier du nom de Samuel Illing-Junior. Le jeune de 18 ans est potentiellement préoccupé par le fait qu’il n’aura pas de place pour percer “au Pont”, il pourrait donc être disposé à sauter. Les trois clubs susmentionnés seraient désireux de l’ajouter à leur liste. Le Bayern a déjà braconné quelques jeunes joueurs de Chelsea. Est-ce qu’Illing-Junior sera le prochain?

Ryan Babel imite le joueur de plongée Getafe (RomeoDiMarzio)

Le joueur a pris un flop semblable à un plongeur olympique. Je suis sûr que beaucoup tenaient des «10» au temps d’antenne et au talent artistique incroyables de la plongée, le joueur de Getafe a réussi – la réponse de Babel à ce sujet était tout aussi bonne. Regardez ici:

Jose Mourinho n’est pas amusé par la question d’un journaliste

… et il était probablement encore moins amusé par le suivi:

Vous pensez que nous oublierions le Don, mais nous ne l’avons pas. Selon la meilleure source espagnole de nouvelles sur les transferts, David Alaba est contrarié d’avoir perdu sa place de départ contre Alphonso Davies, et souhaite déménager au Real Madrid ou à Barcelone cet été.

Selon le Don, Alaba s’est offert au Real, mais n’a jamais obtenu de réponse. Alors maintenant, l’Autrichien est fatigué d’attendre et veut plutôt s’installer à Barcelone. Comme le Barça est déçu par le développement de Junior Firpo et Jordi Alba ne rajeunit pas. Alors bien sûr, ils veulent David Alaba cet été pour une somme de 60 millions d’euros.

Nous vous laisserons contempler celui-ci par vous-même.