Daily Schmankerl: Ronaldo “trop ​​vieux” pour le Bayern Munich, Ribéry entame une cure de désintoxication, Davies peut devenir un élite LB, et plus encore!

Hainer: Cristiano Ronalo “un peu trop vieux” pour le Bayern (TZ)

Vous vous souvenez quand la publication la plus digne de confiance en Espagne, Don Balon, a prédit que Cristiano Ronalo orchestrerait un transfert au Bayern Munich, afin qu’il puisse à jamais faire taire les stans Lionel Messi en gagnant tout partout, y compris la Bundesliga? Non? Oh, eh bien, ils l’ont vraiment affirmé.

Quelqu’un a en fait interrogé le président du club Herbert Hainer sur cette histoire! Il est apparu que Hainer avait été interrogé sur Ronaldo lors de sa visite dans un fan club local. Hainer a déclaré: «Bien sûr, de nombreux noms flottent dans la presse, ce qui est également totalement compréhensible.» Quant à CR7, le Bayern n’est pas sur le point d’accepter les plans de Don: «Ronaldo pourrait déjà être un peu trop vieux pour nous», Dit Hainer.

«Fantastico!» Ribéry en voie de guérison (Gianluca DiMarzio)

Ribery s’attaquant à quelqu’un aussi trop vieux pour le Bayern.





Le crédit photo doit lire VINCENZO PINTO / . via .

Bonne nouvelle pour notre Français préféré et pour la Fiorentina: le rétablissement de Franck Ribéry d’une grave blessure à la cheville qui a fait dérailler sa passionnante saison d’après-Bayern à Florence a franchi une nouvelle étape majeure. Ribéry devrait commencer à soigner sa blessure dans le gymnase et sur le terrain d’entraînement. La Fiorentina pense qu’il sera prêt à reprendre ses activités dans un mois, idéalement contre Brescia le 8 mars.

Seb Hoeness: Alphonso Davies peut devenir l’un des meilleurs arrière gauche au monde (Bundesliga.com)

Nous avons été tellement gâtés cette saison: nous avons déjà vu David Alaba être déplacé au poste de défenseur central, mais nous n’avons jamais vu quelqu’un prendre sa place entre-temps et simplement dominer comme Alphonso Davies. Son ancien entraîneur du Bayern II, Sebastian Hoeness, affirme qu’il peut devenir une véritable élite à l’arrière gauche. Hoeness a dit à Goal,

Le fait qu’il ait surtout joué en tant qu’ailier tôt lui profite désormais en tant qu’arrière gauche. Son physique est l’une de ses grandes forces. C’est un athlète modèle: rapide et aussi très robuste. En conséquence, son corps est sa plus grande arme. Il est également gaucher et technicien accompli, même à la vitesse la plus élevée.

Si son développement se poursuit ainsi, il a certainement le potentiel pour devenir l’un des meilleurs au monde dans sa position.

Thomas Muller est … eh bien, il suffit de regarder la vidéo

L’homme l’a finalement perdu.