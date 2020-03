Daily Schmankerl: Rummenigge dit que les plans de transfert du Bayern Munich sont «en attente», les demi-finales de DFB-Pokal reportées, et plus encore.

Vérification de la réalité de Rummenigge: plans de transfert du Bayern en attente (TZ)

En plus de mettre le kibosh sur les rumeurs d’un plan visant à échanger David Alaba contre Leroy Sané, le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a également fait le point sur l’état des négociations contractuelles et des plans de transfert du Bayern.

Tout d’abord, Rummenigge a confirmé que le Bayern menait des discussions avec ses anciens combattants:

Je voudrais souligner que nous menons actuellement des discussions uniquement avec les joueurs dont les contrats expirent en 2021. C’est-à-dire avec Manuel Neuer, Thomas Müller, Thiago, David Alaba, etc. Ils ont tous fait de grandes choses pour le FC Bayern, que doit être pris en compte.

Au-delà de ces extensions de contrat imminentes, Rummenigge a déclaré que tous les projets de signature de nouveaux joueurs sont en attente:

Aujourd’hui, personne ne sait précisément comment la crise des coronavirus affectera le football dans les semaines et les mois à venir. Nous avons donc mis le sujet des nouvelles signatures «en suspens» pour le moment. Mais je peux dire une chose à l’avance aujourd’hui: les frais de transfert et les salaires devront être revus par chaque club à travers l’Europe. L’offre et la demande réguleront et ajusteront le marché.

Jusqu’à ce que cette image devienne plus claire, il semble que le Bayern Munich maintiendra un schéma d’attente.

Javi Martinez a rejoint la Croix-Rouge à Grünwald jeudi pour aider à faire l’épicerie des personnes à haut risque et les déposer devant leurs portes. La Croix-Rouge a déclaré:

Nous avons eu beaucoup de plaisir avec vous et nous avons déjà hâte de vous revoir en action à notre service médical régulier à l’Allianz Arena.

Honnêtement, je ne savais pas que cette décision n’avait pas déjà été prise. Le DFB a annoncé vendredi que les demi-finales du DFB-Pokal seraient reportées en raison de la pandémie actuelle de coronavirus. Les deux matchs en question sont l’épreuve de force du Bayern avec l’Eintracht Frankfurt et le 1. FC Saarbrücken contre le Bayern Leverkusen. Reste à savoir quand les matchs auront lieu.

Manuel Neuer a eu 34 ans hier – célébrons!

L’UEFA inflige une amende à l’Ajax pour avoir détruit des sièges (Mundo Deportivo)

L’Ajax Amsterdam a reçu une lourde amende de l’UEFA pour le comportement de ses fans au Coliseum Alfonso Pérez de Getafe à Madrid, en Espagne. Les supporters de Ajax Away ont détruit des sièges dans le bloc adverse et ont jeté des objets sur le terrain, frappant même l’attaquant de Getafe Deyverson Silva à la tête avec un briquet.

L’UEFA a infligé une amende de 53 250 euros à l’Ajax pour ces dommages, tandis que l’Ajax a déclaré avoir identifié les coupables et l’intention de les contraindre à payer l’amende.

