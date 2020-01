Daily Schmankerl: Salihamidzic ne voit aucun besoin de transferts supplémentaires, Kimmich discute de l’avenir, Müller espère un retour à l’euro, et plus encore!

Salihamidzic ne voit pas la nécessité de nouveaux transferts (AZ)

Il est très peu probable que le Bayern Munich fasse des signatures supplémentaires dans le mercato d’hiver après l’acquisition d’Álvaro Odriozola du Real Madrid et de Nicolas Kühn de l’Ajax. Lorsqu’on a demandé au directeur sportif Hasan Salihamidzic si le Bayern pourrait poursuivre d’autres joueurs, il a répondu:

Si vous voyez comment la situation sur la liste s’est développée, l’entraîneur a de nouveau des options. Je vois cela très détendu.

Il a cependant refusé d’exclure tout transfert supplémentaire. Il a déclaré: «La fenêtre de transfert est ouverte jusqu’au 31 janvier; nous gardons simplement le calme. “

Kimmich discute de sa prolongation de contrat et de son avenir (kicker)

L’édition du lundi de Kicker comprend une interview complète avec Joshua Kimmich dans laquelle la jeune dynamo discute de ses ambitions au Bayern Munich, de sa décision de prolonger son contrat il y a deux ans et s’il le fera à nouveau à l’avenir.

Kimmich a déclaré: «mon objectif est de façonner une ère avec le Bayern Munich – avec le très gros objectif de remporter la Ligue des champions.» Kimmich a décidé de prolonger son contrat il y a deux ans, a-t-il déclaré:

parce que j’avais le sentiment très clair et la conviction qu’il était juste de prolonger en ce moment, parce que nous avons la chance de façonner une ère avec une nouvelle génération – et de le faire dans un club qui, avec son prestige, fait partie des cinq premiers ou six clubs en Europe.

Mais Kimmich prolongerait-il avec le Bayern, lorsque son contrat arrivera à son terme (2023)? Kimmich a répondu:

La question est définitivement posée. Mais je ne peux pas y répondre du tout en ce moment, car je ne sais pas ce qui sera le mieux pour ma carrière dans deux ou trois ans.

Thomas Müller espère toujours être appelé (retour) pour l’Euro 2020 (AZ)

Thomas Müller est en excellente forme et il le sait. Après avoir marqué son 100e but pour le Bayern Munich le week-end dernier, Müller compte désormais 7 buts et 14 passes décisives pour le Bayern cette saison. Rien qu’en Bundesliga, il en a respectivement 2 et 10.

Müller a déclaré à la lumière de sa performance,

Bien sûr, je reste encore plus longtemps sur le terrain; J’ai peut-être maintenant un peu plus de responsabilité et de confiance de la part de l’entraîneur.

S’exprimant sur ZDF, Müller a laissé entendre qu’il considère toujours l’euro comme un objectif majeur. Il a hésité à dire s’il pourrait rejoindre l’équipe olympique allemande, expliquant:

Tout d’abord, il y a encore beaucoup d’autres événements majeurs dans le football, que ce soit le championnat de Bundesliga, la finale DFB-Pokal, la Ligue des Champions ou l’Euro. Il y a encore des choses entre les deux. Voyons ce qui se passe plus tard.

Jogi Löw, bien sûr, a jusqu’à présent tenu silencieusement sa décision de retirer Müller de l’équipe. Malgré de très bonnes performances de lui-même et des Mats Hummels de Dortmund, Löw a insisté sur son intention de compter sur des joueurs plus jeunes. Müller a 30 ans, Hummels 31.

Renato Sanches reconstruit à Lille (Daily Mail)

Le Daily Mail m’a certainement surpris avec une histoire sympathique et même édifiante sur Renato Sanches – bravo à l’auteur, Daniel Davis. L’article retrace la trajectoire de Sanches à la hausse à Benfica et à l’Euro 2016 avant ses débuts décevants au Bayern, son horrible prêt à Swansea City et au-delà.

L’entraîneur de Sanches, Christophe Galtier, l’a félicité. Il a dit: «Il a la capacité de jouer. Il a de la personnalité, son équilibre est excellent. C’est un joueur de haut niveau qui doit mettre ses qualités au service de l’équipe. »

Le Mail a donné un exemple du processus de reconstruction de Sanches à partir d’une performance contre Montpellier le mois dernier:

L’attaquant imparable qui lui a valu un transfert d’argent en Bavière en 2016 est revenu dans son répertoire, et la confiance digne des plus hautes distinctions d’un tournoi international semble également être revenue.

Un exemple de l’audace restaurée de Sanches est venu contre Montpellier en décembre, lorsque la star a dérivé au-delà d’Arnaud Souquet après avoir feint une direction avant de se diriger dans l’autre.

Laissant son adversaire dans son sillage, la prestation de Sanches a été médiocre et a frappé le premier homme, mais le désir de pénétrer à nouveau les spectateurs est une indication claire que le joueur a retrouvé son pied dans la première division française.

C’est étrange comment, parfois, un joueur ne fonctionne tout simplement pas à un endroit et prospère à un autre. Quelqu’un se souvient-il que Ciro Immobile était totalement inutile pendant son passage malheureux au BVB? Il est désormais l’un des meilleurs buteurs d’Europe, avec 23 buts et 5 passes décisives pour la Lazio. Parfois, l’environnement fait toute la différence.

Big Dog et Little Dog signent pour le Celtic FC …

Si vous ne connaissez pas la série pour enfants à laquelle je fais allusion, cela vous remplira. Quoi qu’il en soit, Karamoko Dembele a 16 ans … 8? En fait, l’attaquant diminutif est déjà 5’3 “et son coéquipier arrière central Christopher Jullien ci-dessous est un énorme 6’5”.

Non ce n’est pas photoshoppé, oui ils jouent dans la même équipe

Karamoko Dembele, 16 ans, et Christopher Jullien, 26 ans, ont montré de l’amour aux supporters du club après un W! pic.twitter.com/5I948f3wPL

– ESPN FC (@ESPNFC) 26 janvier 2020

Kobe Bryant

