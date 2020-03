Daily Schmankerl: Sancho au Bayern plutôt qu’à l’EPL, tournoi de Bundesliga FIFA20, Leupolz enthousiasmé par Chelsea, Thiago redonne, et plus

«Pourrait» est le mot clé ici: dans une récente interview, la légende du Bayern et spécialiste du football Lothar Matthäus a fait valoir que la star du BVB, Jadon Sancho, serait idéale au Bayern Munich à la lumière de ses capacités exceptionnelles sur l’aile gauche et l’aile droite. Bien sûr, cela ne signifie pas que cela se produira. Matthäus a dit:

Il retournera probablement en Angleterre. Mais que veut-il Chelsea ou Unis? Ils ne jouent peut-être même pas Ligue des champions l’année prochaine. Je pourrais très bien imaginer Sancho au Bayern, également parce qu’il peut jouer sur les deux ailes.

Nous pouvons tous soutenir cette idée, même s’il n’y a pratiquement aucune chance en enfer que le Borussia Dortmund laisse Sancho partir pour le Bayern, quels que soient les frais gonflés que les Bavarois étaient prêts à payer.

DFL annonce «Bundesliga Home Challenge»

Alors que nous nous asseyons tous dans l’ennui, la LDF prend les choses en main: aucune des équipes ne peut jouer sur le terrain, mais elle peut jouer dans le monde virtuel. Ce week-end, le LDF organisera un tournoi FIFA20 réunissant 26 équipes de Bundesliga et de 2.Bundesliga. Chaque club peut aligner une équipe d’un joueur et d’un employé de club qui concourront à domicile.

Le LDF a annoncé qu’il organisera un tournoi FIFA 20 “Bundesliga Home Challenge” ce week-end.

Bundesliga et 2. Bundesliga

26 équipes

1 joueur, 1 employé de club par équipe

Mode en ligne (jeux à domicile) pic.twitter.com/Tx1pqVLQaY

– DW Sports (@dw_sports) 25 mars 2020

Nous garderons un œil sur la façon dont il sera diffusé.

Melanie Leupolz explique sa décision de partir pour Chelsea (TZ)

Melanie Leupolz a accordé une interview à TZ juste après l’annonce de sa décision de quitter le Bayern Munich pour Chelsea. Elle a décrit son enthousiasme à passer à la prochaine étape de sa carrière: «Je suis évidemment très heureuse. C’est une décision à laquelle j’ai réfléchi très attentivement. »

Chelsea a apparemment déroulé le tapis rouge pour elle:

Le club a fait tout un show – mon agent et moi avons été rencontrés par un vrai comité. Le FC Chelsea y a rassemblé de nombreuses caméras et attachés de presse. J’ai rencontré 20 personnes à coup sûr. Vous pouvez voir à quel point le club est professionnel.

Leupolz a déclaré qu’elle était impressionnée par ses conversations avec le front-office de Chelsea, y compris la directrice sportive Marina Granovskaia.

Revenant sur son séjour au Bayern, Leupolz a déclaré: «six ans dans un club, c’est très long. Personnellement, j’ai dit depuis le début de ma carrière que j’aimerais jouer à l’étranger un jour. Pour moi, c’est le bon moment pour franchir cette étape. »

Une horrible suite du conte de fées de la Ligue des champions d’Atalanta a frappé la ville italienne de Bergame: des experts ont lié le match d’Atalanta contre Valence à Milan à la propagation dévastatrice du coronavirus à Bergame, en Italie.

Les experts indiquent que le match du 19 février est l’une des principales raisons pour lesquelles Bergame est devenue l’un des épicentres de la pandémie de coronavirus – une «bombe biologique» était la façon dont un spécialiste des voies respiratoires l’a expliqué – et pourquoi 35% de l’équipe de Valence est devenue infecté.

Le jeu a eu lieu deux jours seulement avant le premier cas confirmé de coronavirus transmis par la communauté en Italie. Quelque 40 000 supporters de Bergame ont assisté au match, ainsi que 2 500 supporters de Valence à l’extérieur. La foule a apparemment aidé le virus à se propager comme une traînée de poudre. Les premiers cas de grève à Bergame sont apparus moins d’une semaine plus tard. Depuis, près de 7 000 personnes ont été infectées à Bergame, qui a du mal à soigner les malades et à enterrer les morts.

Ce n’était pas une réaction excessive de suspendre la saison. Avec le recul, cette décision aurait effectivement dû être prise plus tôt.

La Fondation de la famille Alcantara soutient l’Hôpital Clinique de Barcelone (Bild)

Bild a changé son air sur Thiago Alcantara. Après avoir répondu à l’appel en ligne de Thiago auprès du LDF pour suspendre la saison en lui demandant de prouver son engagement en faisant un don, Bild chante maintenant les louanges de Thiago après que le milieu de terrain a annoncé à la radio catalane que la fondation de sa famille soutenait une campagne de l’hôpital. Clínic de Barcelona.

Thiago a déclaré sur RAC1:

Nous travaillons avec la clinique depuis une semaine. Nous avons recherché la meilleure aide possible et avons décidé de soutenir la clinique. Nous essayons de travailler pour prévenir de futures pandémies et améliorer les conditions de vie des patients.

La Fondation de la famille Alcantara collabore également avec l’UNICEF pour lancer une chaîne YouTube dédiée à aider les familles et à éduquer les enfants:

Il y a sept millions d’enfants de moins de 15 ans à la maison [in Spain] qui ne comprennent pas la gravité de la situation. Nous voulions aider ces familles avec des idées et servir de porte-parole à ces enfants afin qu’ils puissent s’exprimer. Nous voulons créer un système éducatif avec d’autres enfants afin qu’ils puissent partager leurs expériences. Nous allons créer une chaîne YouTube avec l’UNICEF, et à partir de cette chaîne, les enfants nous enverront le contenu qu’ils souhaitent.

Nous espérons que ce sera un énorme succès!