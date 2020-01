Daily Schmankerl: Sané repensant le Bayern Munich, Thomas Müller n’exclut pas de quitter, «Bling-Bling» à Leipzig, et plus encore!

Leroy Sané: nouvel agent, qui dis? (Bild)

Leroy Sané, selon Bild, est un peu triste. Le Bayern Munich n’a pas (et ne le fera sans doute pas) casser la banque pour le faire signer à Manchester City en janvier avant la fermeture du mercato hivernal. Maintenant, affirme Bild, il doute qu’il veuille du tout être transféré au Bayern.

Je vais traduire les deux phrases de l’histoire de Bild qui prétendent nous dire tout ce que nous ne savons pas déjà:

Selon les informations de Bild et Welt, le joueur national doute cependant qu’il veuille à Munich.

Pour le joueur lui-même, en revanche, l’amenant (à Munich) malgré cela [i.e., despite his injury] aurait été la preuve de [Bayern’s] confiance en lui. Maintenant, il a commencé à réfléchir sur …

Falk l’a exprimé ainsi en anglais sur Twitter:

Dix jours plus tôt, bien sûr, Falk chantait un air très différent – à savoir «Bye Bye Beckham, Buy Buy Bayern»:

Ah, mais Sané espérait un transfert d’hiver, dites-vous, et maintenant – dix jours plus tard – cela ne s’est pas produit. Mais Bild nous disait déjà la même chose à l’époque:

Rien n’a changé quant à l’intention de Sané de transférer au Bayern. Au contraire: Ramadani est connu pour boxer ses joueurs loin des clubs. C’est la raison pour laquelle Boateng est également allé vers lui, qui a déjà voulu quitter le Rekordmeister allemand depuis un certain temps.

Sané voulait en fait être transféré au Bayern en hiver. Cela, cependant, n’a pas fonctionné.

Thomas Müller n’exclut pas de quitter le Bayern Munich (Bild)

Un autre rapport avec plus de fumée que de feu. Bild dit,

Selon les informations de Sport Bild, Müller n’exclut toujours pas de quitter le FC Bayern cet été malgré son contrat jusqu’en 2021. Les patrons du Bayern en sont conscients.

… Le sujet n’est pas encore non plus d’actualité en été. Des clubs italiens et anglais s’intéressent à lui.

Depuis l’Italie (nord), bien sûr, Müller pourrait rentrer chez lui ce week-end comme Giovanni Trapattoni dans la direction opposée, tout en faisant de la menthe en Premier League. Mais tous ces discours sont probablement absurdes. Le club prévoit de mener des pourparlers avec Müller en mars.

Lynn Williams obtient de l’aide avec une chaussure (USWNT)

Bien sûr, tout le monde s’attendait à ce que les femmes américaines battent Haïti. C’est comme ça que ça se passe. Mais personne n’a deviné que Lynn Williams aiderait Christen Press pour le premier but avec une seule chaussure! C’est vraiment arrivé:

Cela me rappelle l’époque où l’Autrichien Michael Gregoritsch – alors à Hambourg – s’est trouvé avec une opportunité de marquer après avoir perdu un tir. “Je pensais que je rentrerais dans l’histoire”, a-t-il dit, s’il avait pu marquer. Hélas, non.

RB Leipzig ressemble à g’scherte après avoir volé dans un salon de coiffure de Londres (Bild)

Le RB Leipzig a trébuché massivement dans sa mission de détruire la Bundesliga le week-end dernier. Les LawnBallers ont capitulé devant l’Eintracht Frankfurt 0-2 et ont ainsi laissé le Bayern se glisser jusqu’à un point de les rattraper. Julian Nagelsmann était très critique envers ses joueurs après le match.

L’un des aspects amusants de la défaite a été ce qui s’est passé à l’hôtel de l’équipe de Francfort à l’avance: sans coordination avec le club, les joueurs ont fait venir un célèbre barbier britannique, Sheldon Edwards, de Londres pour leur donner neuf coupes de cheveux. “Qui?” Vous vous demandez. La réponse: Ampadu, Schick, Haidara, Adams, Upamecano, Lookman, Mukiele, Nkunku und Poulsen. À l’exception de Schick – vous le faites, Patrik! – c’est pratiquement tous les gens de couleur de la première équipe de Leipzig. Mais Edwards est un spécialiste – et est également le barbier de Jadon Sancho, Antonio Rüdiger et Raheem Sterling, entre autres.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas une bonne idée, et certainement pas un super look avant une perte embarrassante, de passer du temps à vous faire coiffer par un barbier dans lequel vous avez volé (commodément) à l’aéroport de Francfort.

Maintenant, arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci – mais Alfred Draxler, le commentateur senior de football de Bild, a le titre parfait: “Avec Bling-Bling, vous n’attraperez pas le Bayern.” Ah, bien sûr. Voyez, pour Alfred, c’est très bien quand de «jeunes millionnaires» prennent des jets privés «pour faire du shopping à Milan ou à Paris, garder plusieurs voitures de luxe dans leur garage et vivre une vie bling-bling 24h / 24». Alfred, et ça va, dit-il.

Mais ce n’est pas bien avant un match, et Draxler cite Ralf Rangnick, qui aurait parié beaucoup d’argent que quelqu’un d’autre que Leipzig aurait fait une telle chose. “Honnêtement, je ne comprends pas”, a déclaré Rangnick. «Ce n’est qu’un tout petit pas entre un barbier de l’hôtel et un steak doré.» Gasp – le fantôme de Steakgate!

Nous savons tous comment cette histoire se termine. Quant au «bling-bling», je souhaite que ce label allemand subtilement raciste obtienne la presse qu’il mérite: pas du tout.

Le FC Pinzgau prend des photos avec son nouveau kit

C’est cool de dire “ouais, je possède une partie d’un club de football européen”.

C’est une autre chose de dire “oui, nous avons le kit le plus cool de la ligue”.

Attendez de voir ce que nous avons en magasin de @ hummel1923 hummel la saison prochaine! pic.twitter.com/zsrvrtn023

– Fan Owned Club (@FanOwnedClub) 29 janvier 2020