Daily Schmankerl: Schalke présente un plan en une étape pour sortir du terrain, le Bayern établit une commission anti-haine, Nübel sur le banc?

Schalke 04 promet d’arrêter le jeu au premier signe de «haine» (Bild)

Le conseil d’administration de Schalke a publié une déclaration à la veille du match DFB-Pokal du Bayern Munich à Gelsenkirchen. Ils ont dit,

Si de tels événements se produisent lors du match Pokal contre le FC Bayern Munich, le match contre Hoffenheim [on Saturday], ou dans les matchs à venir, notre équipe quittera le terrain – quelle que soit la durée du jeu, le résultat ou toute conséquence potentielle.

L’entraîneur de Schalke, David Wagner, a déclaré: “Je pense que c’est bien.” Et le PDG du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré: «Une attitude cohérente. Nous coordonnerons avec eux la manière dont nous procéderons en cas de doute. »

Bild dit qu’ils s’attendent à ce que les ultras du Bayern se comportent, tandis que les fans de Schalke afficheront soi-disant des bannières avec “des allusions claires aux gens” mais sans insultes spécifiques.

Le Bayern Munich crée une commission «contre l'exclusion, la haine et les appâts» (FCBayern.com, Bild)



Le Bayern Munich a créé une “commission interne” en réponse à l’incident impliquant les ultras du Bayern à Sinsheim samedi. Le but de la commission est «d’enquêter sur les événements de samedi» et d’élaborer des mesures à court et moyen terme pour «les cas de racisme, d’abus, d’antisémitisme, de sexisme, d’homophobie et d’exclusion de toute nature».

La commission collaborera avec une équipe spéciale d’enquête créée dans le même but par la police de Mannheim et d’autres autorités. Le Bayern propose également une rencontre avec le DFB, le DFL et les 36 clubs des 1. et 2. Bundesliga.

Karl-Heinz Rummenigge a fait une apparition en direct sur Bild en ligne dans laquelle il a déclaré que le Bayern ne reviendrait pas au «business as usual» après samedi. Rummenigge a promis que le club trouverait et punirait les personnes derrière les banderoles ciblant Dietmar Hopp de Hoffenheim. Il a dit,

Ils doivent bien sûr s’attendre à ce qu’ils soient punis durablement par le Bayern Munich. Nous ne voulons plus jamais revoir ce vilain visage du FC Bayern.

Rummenigge a laissé entendre qu’il sent que le dialogue avec les ultras ne s’est déplacé que dans une seule direction, contre le club.

Je suis un ami du dialogue, mais le dialogue n’a pas abouti à notre recherche d’une solution acceptée jusqu’à présent par les ultras. J’ai toujours l’impression que nous sommes dans une rue à sens unique, dans laquelle les clubs doivent donner et les fans ne veulent que prendre, mais ne sont pas prêts à corriger leur propre comportement de quelque manière que ce soit et à cet effet servir l’intérêt de football.

Rummenigge a également abordé la critique souvent entendue selon laquelle le Bayern devrait mettre fin à ses relations avec Qatar et Qatar Airways. Il a salué les progrès du travail et des droits de l’homme qui se seraient produits depuis que le monde du football européen s’est engagé. Il a clairement mis en contraste la volonté du Qatar de faire des compromis avec l’intransigeance des ultras du Bayern:

Le dialogue avec le Qatar a finalement abouti à quelque chose de positif. Je souhaiterais quelque chose d’analogue aux ultras de la Bundesliga.

Watzke: Jadon Sancho “très heureux” à Dortmund avant la fenêtre de transfert clé (BBC)

Âgé de 19 ans, Jadon Sancho est l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Combien de temps restera-t-il cependant? Jeune, extrêmement talentueux et anglais, Sancho a attiré l’attention de la Premier League, sans parler de la poignée habituelle de clubs européens de poids lourds.

Le Borussia Dortmund pourrait vendre Sancho plus tard que tôt – voire pas du tout – car le club envisage une chance de remporter des titres avec Sancho et la superstar norvégienne Erling Haaland pour leur offensive.

Le président de BVB, Hans-Joachim Watzke, a déclaré à BBC Sport: «Nous avons assez d’argent. Nous voulons avoir des titres. Je pense que cette équipe a beaucoup plus de potentiel avec Jadon que sans Jadon. »

Watzke a déclaré: «Je pense qu’il a le sentiment que le club a un bel avenir. À mon avis, je ne pense pas qu’il veuille partir. “

Paix, amour et racisme alors que RB Leipzig expulse un groupe de spectateurs japonais (kicker)

Le RB Leipzig a fait sa part pour rappeler aux gens pourquoi ils sont le club le plus détesté de la Bundesliga malgré les manigances de Sinsheim en expulsant un groupe de touristes japonais de leur stade dimanche dix minutes après le coup d’envoi.

Les huissiers du match auraient été chargés de surveiller plus attentivement les personnes des zones à risque, a affirmé le club. Ils ont déclaré dans une déclaration plutôt farouche: «Malheureusement, dans ce cas spécifique, au cours de la grande incertitude qui entoure actuellement ce sujet, également avec nous, une erreur s’est produite dans l’interprétation [of the instruction] en ce qui concerne nos clients japonais. “

Au moins RB Leipzig a réagi rapidement pour s’excuser et faire plaisir. Le groupe japonais est cité dans le communiqué de RB Leipzig, déclarant qu’il était conscient que l’action était uniquement due au coronavirus et qu’il «envisage maintenant l’échange constructif».

Alexander Nübel sur le banc aujourd’hui – et jusqu’à la fin de la saison? (Bild)

L’entraîneur de Schalke, David Wagner, a dansé autour de l’une des plus grandes questions qui l’accablaient depuis que le prochain transfert gratuit d’Alexander Nübel au Bayern Munich est devenu public et les performances de Nübel sont devenues un embarras public.

Nübel a commis une autre erreur lorsque Schalke a visité Cologne. Il a été crédité – si tel est le mot – d’un but contre son camp quand il a envoyé une balle qu’il ramassait dans le filet derrière lui.

L’entraîneur de Schalke, Wagner, a refusé de dire qu’il mettait Nübel au banc. Il a déclaré aux médias: «Je préfère ne pas ouvrir ce sujet aujourd’hui. Je vais d’abord en parler à tous les deux. »

Nübel avait les larmes aux yeux lorsque les fans ont changé “Nübel raus!” Le Bayern peut s’attendre à ce que Markus Schubert reste devant le filet aujourd’hui.

