Daily Schmankerl: Thiago sur la façon dont il joue; Kovacic de Chelsea parle de la ligue des agriculteurs; Kovac souhaite à Flick un joyeux anniversaire et bonne chance!

Vous êtes-vous déjà demandé comment Thiago tique? (L’indépendant)

Il y a ce milieu de terrain du Bayern Munich nommé Thiago Alcantara. Il fait partie de l’équipe depuis quelques années maintenant. Peut-être avez-vous entendu parler de lui? Il est plutôt bon. Il a accordé une interview à The Independent que vous devriez lire.

Voici comment Thiago a décrit la prise de décisions critiques au milieu du terrain sans vraiment vérifier s’il passait le ballon à un coéquipier, en s’appuyant plutôt sur sa visualisation du jeu, des joueurs et des espaces au préalable:

Au centre du terrain, vous n’avez pas le temps d’identifier de quel joueur il s’agit dans votre équipe. Si vous ne comprenez pas instantanément ses mouvements, vous ne le savez peut-être pas.

Donc, avant tout, vous obtenez un panorama d’un match; où les espaces seront d’où vous êtes, et quels joueurs sont autour de vous. C’est donc un mélange de vue panoramique et de connaissance de votre équipe.

C’est un instinct qui vient de la position au milieu du terrain et de savoir où jouer le ballon. Après des années d’expérience, il devient une seconde nature.

Cela, bien sûr, explique pourquoi Thiago est passé une fois au Père Noël, qui effectuait une superbe course Ribery-esque sur le flanc contre RB Leipzig.

Quoi qu’il en soit, je trouve tous ces trucs que Thiago dit vraiment fascinants. Je ferais plus, mais je suis horriblement surmené et personne d’autre n’était intéressé à saisir l’histoire. Quoi qu’il en soit, allez lire The Independent.

A ce soir, mon pote

Mateo Kovacic de Chelsea face au Bayern Munich: “Leur ligue n’est pas aussi difficile que la Premier League, donc ils seront sûrement plus reposés que nous.”

Mentalité de propriétaire.

Je vais le mordre dans le cul.

– Ronan Murphy (@swearimnotpaul) 24 février 2020

Mon opinion personnelle était que Kovacic aurait dû consulter ses compatriotes et homonymes Kovač et Čović à quel point la Bundesliga est difficile.

Joshua Kimmich s’exprime après la triste exaspération de Toni Rüdiger pour le racisme (kicker)

Nous l’avons manqué, mais dimanche, l’international allemand et défenseur central de Chelsea, Antonio Rüdiger, a exprimé sa frustration que la police ait clôturé l’enquête sur les personnes qui l’ont soumis à des abus racistes lorsque Chelsea a joué à Tottenham en décembre.

Les fans des Spurs ont hué Rüdiger du bloc extérieur lors de leur visite à Chelsea la semaine dernière. Rüdiger a dit (Guardian),

C’est triste. Je ne sais pas pourquoi [boo me]. C’est peut-être parce que j’ai parlé du racisme. Si vous me huez à cause de cela, vous êtes des pauvres. Je suis désolé. C’est le signe que nous avons un très gros problème. À la fin de la journée, je suis seul dans ce cas parce que c’est moi qui dois avaler ça. Avec la victoire, je me sens un peu comme, oui, d’accord, mais j’ai l’impression que ce sera toujours comme ça. Pour moi, dans ce cas, le racisme a gagné.

Rüdiger a déclaré qu’il n’était pas surpris par l’issue de l’affaire. Il a comparé son propre cas à un autre incident de racisme au cours duquel Spurs ’Heung-min Son a été pris pour cible. Les contrevenants dans ce cas ont été identifiés par des fans de Chelsea:

Pour moi, ce n’était pas suffisant. Ces gens doivent être punis. Ils ont besoin d’être éduqués. Nous avons tous, même vous, échoué. Si les gens sont vraiment honnêtes, nous avons tellement de gens qui entrent dans le stade et dans ce match quand c’est arrivé contre moi, les fans de Chelsea ont été arrêtés. Et pourquoi? Parce que les fans de Chelsea ont rapporté le fan qui a abusé de Son. De l’autre côté, il ne s’est rien passé. Ce sont les gens qui étaient autour. C’est pourquoi je dis que si nous ne résistons pas, le racisme a gagné.

Interrogé sur les déclarations de son coéquipier allemand, Kimmich a déclaré à la presse qu’il ressentait pour Rüdiger et a exprimé son admiration pour la franchise de Rüdiger. “Toni a une opinion et s’en porte garant”, a-t-il déclaré. Il a également déclaré que les joueurs devraient prendre des mesures contre le racisme encore plus énergiquement. “Vous avez l’impression qu’il y en a beaucoup en ce moment”, a-t-il déclaré, ajoutant:

Nous, joueurs, avons une longue portée pour lutter contre le racisme. Le football peut être un modèle pour la société; en incarne la tolérance, le respect, la diversité et la solidarité.

Niko Kovac a appelé Hansi Flick pour lui souhaiter bonne chance et joyeux anniversaire (kicker)

Dans une autre interview que vous devriez lire, mais que je n’ai malheureusement pas le temps de traduire entièrement en anglais, Niko Kovac a révélé qu’il non seulement regarde toujours les matchs du Bayern et qu’il est heureux de les voir gagner, il a également appelé Hansi Flick pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. et bonne chance avant le choc avec Chelsea aujourd’hui. La question portait spécifiquement sur ce qu’il fait en tant qu’entraîneur hors contrat. Il a dit,

Je regarde toujours des matchs bien sûr, par exemple, je viens de voir le Bayern contre Leipzig. Je suis toujours content quand le Bayern gagne. J’ai également appelé Hansi Flick aujourd’hui pour lui souhaiter bonne chance pour son anniversaire et bonne chance pour le match.

J’essaierai / nous essaierons de diffuser cette interview plus tard.

Cours d’allemand: couper le coke et étirer les jours de match

Les fans de l’Eintracht «disent juste non» aux matchs de lundi. La bannière se lit, plutôt bizarrement, “Vous étirez la journée, nous étirons (c.-à-d.” Coupons “) le coke.”

L’expression allemande pour «couper le coke» est de «l’étirer», Koka strecken: par conséquent, Eintracht accuse la LDF de «prolonger» la journée de match jusqu’à lundi, ce qui la diluerait probablement. Curieusement, la traduction anglaise de cette expression particulière suggère la métaphore opposée, de “couper” le court de la journée contre de “l’étirer”.

Ne prenez pas de drogues, les enfants.

Simeone est juste Simeone

Sérieusement, c’est vraiment lui!

Diego purgeait une suspension d’un match.

Alen Halilovic va prendre un golazo avec cet ordre de frites

Il a réussi juste quelques minutes plus tard, a indiqué le club.

Les joueurs de football sont des poulettes, non?

De nouvelles façons amusantes de se faire éjecter