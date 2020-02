Daily Schmankerl: Thomas Müller au Real Madrid, le Bayern Munich à l’arrière gauche de Chelsea, la rivalité avec Tuchel et Mbappé, et plus encore!

Le DON est de retour! Selon la source la plus fiable du football mondial, Thomas Müller en a marre de jouer au Bayern Munich et souhaite rejoindre son ancien coéquipier Toni Kroos au Real Madrid. C’est apparemment parce que Müller a l’impression que le temps presse dans sa carrière et qu’il veut essayer d’autres ligues. Der Raumdeuter se sent apparemment sous-estimé car il joue pour le Bayern en Bundesliga et est frustré par l’incapacité des Bavarois à remporter la Ligue des champions ces dernières années.

Bien sûr, avec le contrat de Müller venant à échéance et avec lui étant un agent libre en 2021, le DON nous dit qu’il sera disponible pour un prix modique. Apparemment, Kroos l’a déjà sondé sur les «merveilles de Madrid» et l’entraîneur Zinedine Zidane envisage cette décision. Comme il a 30 ans, le DON nous dit que Muller doit bouger pour le bien de sa carrière. Qui sommes-nous pour être en désaccord?

Le Bayern Munich envisage Marcos Alonso de Chelsea (Calciomercato)

C’est un bout d’histoire, mais c’est quand même une histoire. Remarques de Calciomercato,

Signé avec Chelsea jusqu’en 2023, l’arrière gauche espagnol de 29 ans Marcos Alonso est apprécié par l’Inter, le Bayern Munich et la Juventus.

Alonso joue pour Chelsea depuis 2016, mais il est tombé en disgrâce avec Frank Lampard. Après avoir partagé les fonctions d’arrière gauche par intermittence avec Emerson, les deux arrières gauches ont maintenant été mis au banc en faveur du capitaine César Azpilicueta, que Lampard est passé d’arrière droit à arrière gauche devant les deux, tandis que l’étoile montante Reece James ( à peine 20) a pris le relais à droite.

Le Bayern considère probablement un joueur de l’âge d’Alonso comme un remplaçant potentiel pour Juan Bernat et Rafinha à l’arrière gauche, un joueur de groupe fiable qui pourrait remplacer David Alaba si nécessaire. Si le Bayern le signait, cela soulèverait des questions sur les intentions du club avec Alphonso Davies, qui a été brillant au poste d’Alaba.

Tuchel et Mbappé ont atteint le point de non-retour (LeParisien)

Selon Le Parisien, le PSG a un énorme problème entre les mains. Après un différend public entre Thomas Tuchel et Kylian Mbappé lors de leur victoire 5-0 sur Montpellier samedi, les deux hommes ont rencontré le directeur sportif Leonardo au Camp des Loges pour régler leurs différends. Cependant, la tension demeure.

Les problèmes entre l’entraîneur et le joueur vedette du PSG remontent à quelque temps. Mbappé n’aime pas être éliminé, d’autant plus que Neymar et Ángel Di Maria sont beaucoup moins souvent éliminés. Pour Tuchel, il s’agit de garder son joueur vedette en forme pour les prochains matches à élimination directe de la Ligue des champions. Avec un match contre l’ancien club du Borussia Dortmund, l’entraîneur allemand veillera à éviter une répétition de la sortie humiliante de l’année dernière à Manchester United.

Kylian Mbappe: «Il est trop tard pour moi d’avoir un parcours professionnel comme Messi. J’aurais dû rester à Monaco. Sans prendre aucun mérite de Messi, je dois maintenant m’inspirer de la carrière de Cristiano Ronaldo. »Pic.twitter.com/uq1TaqqHrd

– FutbolBible (@FutbolBible) 22 janvier 2020

Une ride supplémentaire dans l’affaire est la situation contractuelle de Mbappé. Le Français a jusqu’à présent refusé de signer une prolongation de son contrat actuel, qui court jusqu’en 2022. Étant donné que le Real Madrid est intéressé à signer le vainqueur de la Coupe du monde de 21 ans, et il a lui-même récemment déclaré qu’il s’inspirerait de Ronaldo et le PSG se retrouvent dans un sacré cornichon pour le moment.

La campagne de qualification olympique de la CONCACAF pour les sans-prisonniers de l’USWNT s’est déroulée conformément au plan. Les femmes ont marqué 18 buts en trois matchs et n’en ont concédé aucun.