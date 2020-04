Daily Schmankerl: Tolisso fait sa part, Buffon est probablement immortel, un nouveau défi ThoMats, et PLUS!

Tolisso encourage les enfants handicapés par chat vidéo (SPORT1)

Corentin Tolisso est si cher. Le milieu de terrain du Bayern Munich prend du temps pendant la crise des coronavirus pour réduire les préjugés contre les personnes handicapées. Il a bavardé par vidéo avec des enfants handicapés et leurs parents, écouté des histoires et répondu à leurs questions. Tolisso a déclaré:

Nous voulons changer les perspectives et les préjugés, faciliter l’accès aux emplois. Je veux les aider. Ils n’ont pas choisi leur situation.

Apparemment, le joueur consacrera également son prochain objectif à un garçon nommé Paul.

Buffon prolonge son contrat avec la Juventus d’une année supplémentaire (Football Italia)

Est-ce de là que Manuel Neuer a eu l’idée? Le gardien de but de la Juventus et légende vivante, Gianluigi Buffon, devrait prolonger son contrat d’une année encore et rester au club jusqu’en 2021. Cela lui ferait 43 ans à la fin de son contrat, ce qui est honnêtement bien au-delà de ce que quiconque aurait pu attendre de lui dernier à ce niveau.

Bien sûr, Buffon ne sera plus le starter, la Juve a déjà acquis Sczny pour ce rôle – mais même pouvoir jouer à des matchs de coupe pour une équipe de ce niveau est tout à fait un exploit pour quelqu’un de l’âge de Buffon. Peut-être obtiendra-t-il enfin le titre de Champions League dont il rêve, mais j’espère pas aux dépens du Bayern.

Le compte YouTube du Bayern a désactivé les intégrations pour cette vidéo, alors allez la regarder sur leur chaîne ici. Vous devez vous demander si le Borussia Dortmund est contrarié par le fait que son joueur vedette participe à des vidéos marketing avec une équipe rivale sur sa chaîne YouTube officielle.

Eh bien, leur perte.

