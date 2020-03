Daily Schmankerl: Toni Kroos veut revenir au Bayern Munich, plus de matchs annulés, Zorc du BVB appelle Neymar, et plus encore!

Il est presque comique de voir combien de sources d’informations satiriques borderline infestent les médias espagnols. Cette fois, vous avez El Chiringuito TV (via DiarioMadridista) affirmant que le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos veut retourner au Bayern Munich, et le club a intensifié les discussions pour le signer cet été.

En mettant de côté le fait que Kroos vient littéralement de prolonger son contrat avec les Blancos et qu’il a répété à plusieurs reprises qu’il ne voulait jamais revenir en Allemagne – pourquoi le Bayern aurait-il même besoin d’un nouveau milieu de terrain? Le club regorge déjà de coutures à cause d’un milieu de terrain surchargé. Ajouter quelqu’un comme Kroos, qui ne correspond plus au système et qui a déjà 30 ans, n’a aucun sens.

Heureusement, la rumeur est absurde, vous n’avez donc pas à y réfléchir davantage.

Le défenseur central de la Juventus Daniele Rugani devient le premier joueur de haut niveau à être testé positif pour COVID-19, mettant sérieusement en doute le match du club contre Lyon la semaine prochaine. Il était toujours probable qu’il soit reporté, mais il semble maintenant que toute l’équipe doive être mise en quarantaine.

La Liga suspendue en raison du coronavirus

Après la Serie A, une autre grande ligue nationale de football est la proie de la maladie. La Liga espagnole a été suspendue pour les deux prochaines semaines:

Compte tenu de l’état des choses en Allemagne, il ne faudra pas longtemps avant que les choses ne s’arrêtent là aussi. Déjà, la plupart des matchs de cette semaine se joueront à huis clos – littéralement «jeux fantômes» en allemand. Cependant, si tout le sport ne s’arrête pas, rien n’empêche les fans de se rassembler pour soutenir leur équipe, même en dehors du stade. Il y a aussi le fait que les joueurs et le personnel courent également le risque d’être infectés.

On dirait que cette saison va être la plus étrange pendant un certain temps.

Oof, regardez cette carte xG. Flashbacks jusqu’en 2016.

Carte xG pour Liverpool – Atletico Madrid

