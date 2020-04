Daily Schmankerl: une rumeur lie Aranguiz au Bayern, Hoffenheim en colère contre Sieb, le Bayern lève son offre pour Lauberbach, Coman puni pour conduite avec une mauvaise voiture

La rumeur veut que Charles Aranguiz signe avec le Bayern

Une station de radio au Chili (je sais, je sais) a étonnamment affirmé que l’excellent milieu de terrain du Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz, était sur le point de rejoindre le Bayern Munich en transfert gratuit. Cette décision serait dévastatrice pour Leverkusen et un coup d’État pour le Bayern, même avec son milieu de terrain central bondé.

Charles Aranguiz est sur le point de rejoindre #Bayern sur un transfert gratuit selon la station de radio chilienne @futurofm. Une signature massive pour le club, Aranguiz est l’un des milieux de terrain les plus sous-estimés de la ligue.

– Manuel Veth (@ManuelVeth) 16 avril 2020

Mais tenez vos chevaux: Bild a sauté sur l’histoire et a expliqué pourquoi Aranguiz n’avait toujours pas prolongé son contrat, qui s’achèvera fin juin. C’est parce que son agent est coincé au Chili à cause de la pandémie de coronavirus. Leverkusen est convaincu qu’Aranguiz a toujours l’intention de signer une fois que l’agent d’Aranguiz pourra se rendre à sa rencontre.

Le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, a déclaré: “Nous sommes toujours optimistes que nous parviendrons à un accord avec Charly” – quoi qu’en pensent les animateurs de radio chiliens.

Fléchettes de pelouse à Säbener Strasse! (FCBayern.com)

Hansi Flick a apporté le plaisir à l’entraînement hier. Les joueurs ont été accueillis par un jeu de fléchettes massif au bord du terrain. Avec l’aide de quelques balles recouvertes de velcro, une bataille épique de fléchettes de pelouse (ok, ok, pas ces fléchettes de pelouse) a été menée sous les yeux vigilants de Heiko Niedderer de Bild.

Le Bayern a également rendu compte de la séance d’entraînement et a partagé quelques photos sur le site officiel.

Robert Lewandowski est reparti avec 39 points de ses trois tirs:

Niederer a également tourné Sven Ulreich et Manuel Neuer.

Kingsley Coman visitera l’usine Audi après avoir conduit une mauvaise voiture (Bild)

Bild a soulevé quelques vagues minuscules il y a un peu plus d’une semaine lorsqu’il a rapporté que divers joueurs du Bayern avaient été repérés conduisant des voitures autres que leurs voitures de société Audi jusqu’à Säbener Strasse.

Maintenant, le dernier contrevenant sera puni: Kingsley Coman a été vu mardi en train de quitter l’établissement dans sa McLaren 570S blanche. Il a présenté ses excuses:

Je voudrais m’excuser auprès du club et d’Audi pour ne pas être venu m’entraîner dans ma voiture de travail. La raison en était un miroir endommagé sur mon Audi. Néanmoins, je vois évidemment que c’était une erreur.

Pour faire amende honorable, je visiterai l’usine Audi à Ingolstadt pour une heure d’autographe dès que possible et apporterai quelques souvenirs.

Le Bayern fait un deuxième essai à Lauberbach de Kiel (Liga-Zwei)

Fin janvier, la nouvelle a annoncé que le Bayern Munich envisageait de signer Lion Lauberbach de Holstein Kiel. Lauberbach était prêt à bouger immédiatement alors que la fenêtre d’hiver était ouverte, mais Kiel ne pouvait pas se permettre de le laisser partir. Maintenant, le Bayern peut effectuer une deuxième manche chez l’attaquant.

Selon la Liga-Zwei, le Bayern a amélioré son offre pour l’attaquant de 22 ans, qui est sous contrat avec Kiel jusqu’en 2022. Il est considéré comme un remplaçant potentiel pour Kwasi Wriedt, qui devrait partir pour Willem Tilburg II après la saison.

Avec Kiel, Lauberbach n’a joué que 208 minutes cette saison, généralement en tant que remplaçant tardif. Il n’a pas marqué pour Kiel cette saison, mais a connu plus de succès pour son ancien club FSV Zwickau la saison dernière, marquant 8 buts et aidant 3 la saison dernière.

Hoffenheim irrité par le contrôle médical inopiné de Sieb (SPORT1)

Armindo Sieb rejoindra le Bayern Munich II pour un transfert gratuit la saison prochaine, mais un détail de son transfert a mis en colère les officiels du TSG Hoffenheim. Il s’est apparemment rendu à Munich avec son agent pour effectuer son examen médical sans en informer son club. Le directeur sportif de Hoffenheim, Alexander Rosen, était déçu que Sieb ait choisi de se rendre au Bayern malgré son entraînement régulier avec l’équipe professionnelle de Hoffenheim et leurs «plans clairs» pour le conduire chez les pros.

Rosen était cependant particulièrement gêné par le fait que le Bayern ait fait voyager Sieb à Munich au milieu de la crise des coronavirus sans en informer son club. Rosen a dit:

Indépendamment de cela [i.e. his decision to transfer], nous trouvons irritant à cet égard que le joueur ait été convoqué à Munich par le FC Bayern pour un contrôle médical sans coordination avec nous. À la lumière de la crise actuelle des coronavirus avec toutes ses limites et ses défis, je suis à court de mots sur un tel comportement.

Kwasi Wriedt à propos de Joshua Zirkzee (kicker, AZ)

En parlant d’Otschi, le grand homme a récemment battu le record de Thomas Müller en tant que meilleur buteur du Bayern II. Les 17 buts de Wriedt cette saison ont dépassé les 15 de Müller. Bien qu’il puisse envisager sa prochaine aventure, il a eu des paroles très aimables pour ses coéquipiers du Bayern II, Joshua Zirkzee et Fiete Arp. “Les garçons ont tellement de qualité, beaucoup plus que moi à cet âge”, a-t-il dit à leur sujet.

Wriedt a décrit son bonheur pour Zirkzee en particulier:

Son saut dans la performance me rend heureux; c’est mérité à la lumière de son potentiel. Il a été jeté dans l’eau froide avec les pros, a joué de manière fantastique et a gagné en confiance avec ses objectifs.

Alors que Wriedt avait marqué la part du lion des buts au Bayern II lui-même, Zirkzee n’avait réussi que 2 buts et 3 passes décisives avec “bébé Bayern” – lorsque la saison a été suspendue, il avait déjà marqué 3 buts et une passe décisive pour la première équipe.

FourFourTwo estime Peter Gulacsi supérieur à Manuel Neuer (FourFourTwo)

La liste de FourFourTwo des 10 meilleurs gardiens de but au monde a soulevé quelques sourcils pour diverses raisons. Jan Oblak est arrivé en tête du classement – ce n’est pas une surprise, vraiment – mais Marc-André ter Stegen était leur choix pour le numéro 3, l’allemand le mieux classé de la liste. À leur avis,

Tout comme le Neuer plus âgé, ter Stegen a porté l’idée moderne du gardien de but à un nouveau niveau. Immaculé avec ses pieds, il est chargé de construire le jeu de Barcelone de dos.

Après un début peu convaincant à Barcelone, ter Stegen est maintenant vénéré pour sa capacité de gardien de but tout autant que pour sa passe. Ce n’est sûrement qu’une question de temps avant de prendre définitivement le maillot de l’Allemagne.

Quelqu’un appelle Jogi Löw au téléphone …

Quant à la Bundesliga, son premier choix a été Peter Gulacsi du RB Leipzig. Ils ont dit de Gulacsi,

Grand, rapide hors de sa ligne, excellent dans la zone et buteur suprême, Gulasci est sans doute le meilleur gardien de but d’Allemagne. Son pourcentage d’économies de 73,6% est excellent, mais, en vérité, les buts communs de Leipzig contre la colonne ont autant à voir avec ses capacités d’organisation et de communication que sa capacité d’arrêt.

Et Neuer? Il était classé huitième. Ils ont écrit,

Neuer a l’un des ratios d’arrêts les plus pauvres de la Bundesliga cette saison, mais ses statistiques de passes continuent d’impressionner.

S’il est vrai qu’il n’a pas été à son meilleur depuis un certain temps maintenant, il reste de son jour l’un des meilleurs bouchons tous azimuts du monde.

Sky pour payer les clubs de Bundesliga (Sport Bild)

Il peut y avoir de la lumière au bout du tunnel pour les clubs de Bundesliga craignant la faillite. Bild rapporte que le diffuseur allemand Sky pourrait bientôt conclure un accord avec le LDF qui entraînerait un paiement en espèces très nécessaire. Sky avait accepté un grand total de 900 millions d’euros en quatre versements, mais le paiement du dernier versement avait été mis en doute depuis la suspension de la ligue depuis le 11 mars.

Il semble maintenant que Sky effectue un paiement après tout. Bild affirme qu’elle sera inférieure à la somme initialement convenue, mais néanmoins substantielle. ARD et ZDF seraient également prêts à transférer leurs propres contributions (au total environ 40 millions d’euros), tandis que les négociations avec DAZN, qui a acheté les droits pour les matchs de vendredi, sont plus compliquées.

Mais l’argent qui arrive sauvera les clubs 1. et 2. de la Bundesliga de l’insolvabilité.

Les clubs de Liga en Bavière ont décidé de terminer la saison (FCBayern.com)

Une détermination unanime pour terminer la saison a été le résultat d’une vidéoconférence entre les cinq clubs de la 3.Liga de Bavière: le FC Bayern II, le TSV 1860 München, le FC Ingolstadt 04, le SpVgg Unterhaching et le FC Würzburger Kickers. Le directeur et PDG de la fédération bavaroise a également participé à la conférence. Selon le communiqué du Bayern sur la décision,

Les cinq clubs bavarois de la 3.Liga, y compris le FC Bayern Amateurs, sont d’accord pour dire que, sur la base de la situation, il n’y a pas d’alternative à la reprise prochaine de la saison dans la 3.Liga, actuellement suspendue en raison de la pandémie de coronavirus. – même si cela signifie que les matchs restants doivent être joués sans spectateurs. C’est le résultat d’une conversation informelle des meilleurs clubs de l’État libre que la Fédération bavaroise de football (BFV) avait initiée.

Le directeur du FC Bayern Campus, Jochen Sauer, a souligné que les clubs ont besoin «d’un engagement clair de tous les clubs de la 3.Liga pour terminer la saison. Nous, les clubs bavarois, sommes d’accord pour dire que l’enjeu est plus important que cette saison. »