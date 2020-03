Daily Schmankerl: United a ignoré 40 rapports de dépistage sur Alphonso Davies, les résultats de l’UCL, le coronavirus et plus encore!

L’ancien éclaireur Jorge Alvial doit être un éclaireur brillant avec des compétences de communication extrêmement mauvaises. Il a tenté de repérer Alphonso Davies à l’âge de 14 ans à la Dallas Cup et a tenté de convaincre son employeur Manchester United de signer le gamin. “L’adolescent a été rapide, plus rapide que quiconque auparavant dans ce groupe d’âge”, indique le rapport.

Il a dit à MEN (lol, c’est le Manchester Evening News),

Je venais juste d’être embauché à ce moment-là et j’ai appelé et dit que je voulais aller voir ce joueur. Alors je suis allé et tout de suite, je suis honnête, tout de suite je l’ai recommandé. Je ressens très, très fortement pour lui. Il est physique, intelligent. Je me sentais profondément en lui, sinon plus fort que moi quand j’ai recommandé Christian Pulisic à Chelsea, et je l’ai emmené pour un essai à 14 ans.

Mais ses appels sont tombés dans l’oreille d’un sourd. MEN ajoute,

L’éclaireur, qui avait précédemment recommandé un Neymar de 14 ans à Chelsea ainsi que l’attaquant adolescent Radamel Falcao, a déposé plus de 40 rapports sur Davies au cours de ses deux ans et demi à United, mais en vain. Leur perte était en grande partie le gain du Bayern.

Chacun de ces appels est maintenant – quoi? – d’une valeur d’environ 2 millions d’euros par pièce. Alvial a également tenté et échoué à convaincre Chelsea de signer

Kylian Mbappe teste négatif pour le coronavirus



Comme révélé par @lequipe Kylian Mbappé a passé un test de dépistage du Coronavirus ce jour.

Le résultat de ce test est négatif. #PSG @ telefoot_TF1

– Julien Maynard (@JulienMaynard) 10 mars 2020

Les fans de Valence ratent le point

Moment effrayant pour Nordi Mukiele de RB Leipzig (Daily Mail)