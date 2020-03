Daily Schmankerl: Xavi veut Gnabry au Barca, Rummenigge appelle à terminer la saison – même en septembre

Xavi rêve de Gnabry au Barca (kicker)

La légende du Barça, Xavi, parle récemment comme s’il allait entraîner le FC Barcelone le plus tôt possible. “Je reviendrai et je suis très excité”, a-t-il déclaré à La Vanguardia dans une récente interview. «Je leur ai expliqué clairement [at Barca] que je me vois dans un projet qui part de zéro et dans lequel je prends les décisions. »

Quant à l’équipe de rêve de Xavi, outre Lionel Messi, Gerard Piqué et Marc-André ter Stegen, dont il a fait l’éloge de classe mondiale, il serait ravi de ramener Neymar à Barcelone. Il “serait une signature spectaculaire”. Ah, mais Xavi ne «sait pas s’il s’intégrerait dans une perspective sociale». Imagine ça!

Sinon, le Barça n’a pas besoin de “beaucoup de nouveaux joueurs: peut-être Jadon Sancho ou Serge Gnabry”. Bonne chance avec ça, Xavi.

Rummenigge soutient la fin de la saison même à l’automne (kicker)

Le PDG du Bayern Munich a discuté du dilemme du moment de terminer la saison actuelle de Bundesliga, une récente interview au FAZ, se prononçant fermement en faveur de la fin de la saison, même si elle se prolonge pendant les mois d’automne, lorsque la saison 2020/21 commencerait normalement. Rummenigge a dit:

Nous devons absolument jouer la saison – pour des raisons d’équité concurrentielle, mais aussi pour limiter au maximum les dommages économiques.

S’il n’est pas possible autrement pour des raisons de santé et d’évaluation politique, nous devrons potentiellement explorer ce scénario.

Un tel retard prolongé de la saison en cours déplacerait le début de la saison 2020/21 vers l’hiver, mais Rummenigge soutient que la saison doit être terminée pour réduire les pertes financières pour les clubs, évaluées à environ 770 millions d’euros:

Dire simplement maintenant que si nous ne pouvons pas jouer d’ici juin, il doit être annulé crée une incertitude sur le marché du football.

Quant aux futurs plans de transfert du club, Rummenigge a réitéré que le club était en attente:

Nous attendons actuellement, pour l’instant juste pour garder notre poudre sèche et pour voir comment les choses évoluent. Aucun de nous ne sait aujourd’hui combien de temps ce fantôme de coronavirus va nous hanter.

Rummenigge a suggéré qu’un assouplissement des règles de fair-play financier pourrait aider les clubs à se remettre des dommages financiers causés par la crise actuelle, dans les limites du raisonnable:

Les investisseurs pourraient éventuellement avoir besoin d’être autorisés à apporter de l’argent frais aux clubs pour assurer leur survie, afin qu’ils puissent payer leurs employés et leurs joueurs, mais ne le faites pas afin qu’en fin de compte, les gens puissent profiter de remises importantes sur le marché des transferts et le manipuler .

Fait intéressant, Rummenigge a carrément rejeté l’idée d’une Super League européenne, lorsqu’on l’a interrogé à ce sujet. De l’avis de Rummenigge, une telle ligue “n’existera pas dans les dix prochaines années, quel que soit le lieu de recours”. L’idée de maximiser les revenus avec une Super League a «été réduite à l’absurde par la crise pour l’instant».

Cyber-formation avec les Frauen

K.-P. Boateng remporte la Ligue des champions à domicile



BFW parle de café

LBSU sophmore fait de nouveau le meilleur moment de ESPNFC



N ° de LBSU 10 Angie Morales a de nouveau été présenté par ESPNFC. La dernière fois qu’ils ont partagé un clip d’elle (en tant que première année de redshirt – regardez-le!), Cela m’a énervé sans fin qu’ils n’ont pas pris la peine de la nommer. Eh bien, ils l’ont fait à nouveau, mais cette fois je pense que les gens le savent. Ici, elle fait son truc:

Oui, il y a une raison pour laquelle elle est leur non. dix.

Benzema n’est pas du tout amer de ne pas jouer pour la France (BBC)

Lors d’un Q&A sur Instagram, l’attaquant français en exil Karim Benzema a révélé à quel point il était parfaitement content de ne pas avoir joué pour la France depuis 2015 et d’avoir vu Olivier Giroud de Chelsea courir tandis qu’Antoine Griezmann et Kylian Mbappé et ses amis ont marqué tous les buts de la France Campagne de la Coupe du monde 2018.

Benzema a utilisé une analogie pour exprimer ses réflexions sur Giroud:

Vous ne pouvez pas confondre une F1 avec un kart et je suis gentil. Je sais que je suis une Formule 1. Ça marche parce qu’il est là, c’est tout. Ça ne va pas être spectaculaire.

“[Antoine] Griezmann et [Kylian] Mbappé se fait voir davantage pendant qu’il retrousse ses manches et fait le sale boulot. Mais est-ce que tout le monde aime son jeu? Je ne sais pas.

Benzema a marqué 19 buts en 32 matchs avec le Real Madrid cette saison.

Jerome montre sa collection de maillots

Leon montre sa, euh, collection de muscles

Bon sang, Léon: intellectuel, au grand cœur et déchiré.

