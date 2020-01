Dakar 2020: le Cusqueño David Chávez a été le deuxième Péruvien à quitter le rallye en raison d’une blessure au Fierros

Mis à jour le 01/09/2020 à 17:52

Bien qu’il ait eu plus d’une complication pour obtenir le financement, le cusqueño David Chávez a réussi à se rendre en Arabie saoudite pour le Rallye Dakar 2020. Cependant, le pilote national ne pourra pas terminer la course par blessure.

Selon ses réseaux sociaux, le Cusco a eu une forte chute avec le vélo contre les pierres. Après un examen, les médecins de Dakar lui ont dit qu’il avait deux vertèbres enflammées et qu’il ne devait pas continuer à cause d’un souci.

«Je veux partir, beaucoup n’en veulent pas car c’est un très gros risque. J’ai la force et le désir qui ne me manquent pas, mais l’organisation ne me quitte pas. Manque de préparation et plus de condition physique, ce n’est pas ce que j’imaginais. Le froid est glacial. C’est terrible d’être à cinq degrés », a-t-il déclaré sur son Facebook.

Avec cela, le pilote national n’a pas pu courir l’étape 5 et a été le deuxième Péruvien à quitter la compétition. Avant Chavez, César Pardo – également dans la catégorie moto – a été contraint de quitter la course pour de la fièvre.

