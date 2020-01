Dakar 2020: le portugais Paulo Gonçalves décède lors de la septième étape de la compétition NNDC Fierros

Wadi Al Dawasir (Arabie saoudite). Pilote portugais Paulo Gonçalves Il est décédé ce dimanche lors de la septième étape du rallye Dakar 2020, tel que rapporté par l’organisation du concours.

Gonçalves, 40 ans, a subi un accident à environ 263 kilomètres de l’étape entre Riyad et Wadi Al Dawasir (Arabie saoudite), qui a enregistré la plus longue séquence chronométrée de tout le rallye, avec un total de 546 kilomètres de compétition. .

Le Portugais a participé pour la treizième fois au rallye le plus difficile du monde, et pour la première fois il l’a fait avec la marque de moto indienne Hero, après avoir déjà concouru avec la Honda japonaise, avec laquelle en 2015 il était deuxième au Dakar, le meilleur résultat de sa carrière.

Paulo Gonçalves Il était inconscient et a présenté une arrestation cardiorespiratoire lorsqu’un hélicoptère de l’organisation de la Dakar.

Les médecins de la course ont pratiqué des manœuvres de réanimation au même endroit de l’accident sans succès, c’est donc le pilote portugais qui a été transféré à l’hôpital de Layla, dans la région de Riyad, où sa mort a été certifiée.

L’un des pilotes qui s’est arrêté pour aider le motard blessé était l’Australien Toby Price (KTM), le dernier vainqueur du Dakar et troisième du classement général de l’édition en cours du rallye.

Price faisait partie des pilotes qui marquaient les meilleurs moments de la journée dans les premiers secteurs de l’étape, mais a choisi de s’arrêter quand il a trouvé Paulo Gonçalves allongé sur la route.

En plus de la deuxième marche du podium du Dakar obtenue en 2015, le pilote portugais avait terminé le rallye trois fois de plus dans le top dix.

Il s’agit du premier décès d’un participant du Dakar en cinq ans, puisque le rassemblement n’a enregistré aucune victime morale depuis 2015, lorsque le motard polonais Michal Hernik est décédé des suites d’une déshydratation.

Rallye Dakar 2020 Il se déroule du 5 au 17 janvier avec douze étapes et un parcours de près de 8 000 kilomètres, dont plus de 5 000 sont chronométrés, partant de Djeddah et se terminant à Qiddiya, une grande ville de loisirs construite à la périphérie de la Capitale de Riyad.

La septième étape du rallye comptait 546 kilomètres chronométrés et un itinéraire très rapide était prévu entre les vallées de sable et les dunes vers la “salle vide”, une zone désertique de 650 000 kilomètres carrés pratiquement inhabitées.

