Dalbert: «J’ai peur du coronavirus, au Brésil ce serait une catastrophe. Futur? Je vais bien avec la Fiorentina ‘| marché

La Gazzetta dello Sport rapporte une interview en dehors de la Fiorentina Dalbert, qui a parlé de la peur du coronavirus et de son avenir.

“En ce moment, je ressens beaucoup de douleur et d’incrédulité. Je ne cache pas que j’ai aussi peur. Craignez pour moi et mes proches. L’Italie est un pays fantastique, avec un système de santé exceptionnel, mais il y a cette situation tragique avec plus de six mille morts. Au Brésil, ils n’ont pas encore une perception du danger. Si l’épidémie se propage, ce serait une tragédie vu notre système de santé. Comment passer du temps? Je lis, je regarde des films et des séries télévisées. Je joue sur la playstation, j’essaye aussi de cuisiner quelque chose

Sur le marché: “Je vais bien à Florence, J’aime la ville et la société a des objectifs ambitieux. Le président Commisso a déjà fait de gros investissements. “