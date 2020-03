DALE CLICK, Boca vs Caracas LIVE DIRECT LIVE au Venezuela: suivez-le sur FOX Sports, FOX Play et Facebook Watch pour le jour 1 de la Coupe Libertadores 2020 en Amérique du Sud Coupe Libertadores

Avec «Kaiser» dans la programmation de départ, Boca Juniors et Caracas face (LIVE | ONLINE | LIVE) pour le cadre de la date 1 de la Copa Libertadores 2020, valable pour le groupe H du championnat continental. Miguel Ángel Russo et ses dirigeants partent pour les trois unités dans un affrontement qui se produira au Venezuela, comme dans d’autres parties de l’Amérique du Sud. Vous pouvez également regarder le match via le signal Facebook Watch. Cinq jours après la définition de la Super League argentine, le «Xeneize» vise les trois points de ses débuts internationaux cette année.

Samedi prochain, Boca Juniors recevra la Gymnastique et Escrime La Plata dirigée par Diego Maradona. Le «Xeneize» doit gagner et espérer que River trébuche à Tucumán pour être proclamé champion de la Super League argentine 2020. Et en pensant à ce match, Russo a décidé d’aligner Carlos Zambrano, qui fera officiellement ses débuts en tant que joueur «Xeneize».

LE APERÇU DU PARTI

Boca Juniors contre. Caracas: horaires dans le monde

18 h 30 – Mexique

19 h 30 – Pérou, Équateur, Colombie, États-Unis

20h30 – Venezuela, Bolivie

21 h 30 – Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, Chili

00:30 heures mercredi – Royaume-Uni

Mercredi 01h30 – Espagne, Allemagne, Italie, France

Ainsi vient le «Xeneize»

L’entraîneur xeneize, Miguel Ángel Russo, n’aura pas la figure de l’équipe, l’attaquant vétéran Carlos Tévez, ni Eduardo Salvio, qu’il a réservé pour le choc décisif et final de la Super League argentine, dans laquelle il espère arracher le titre à Rivière.

Mauro Zarate n’a pas non plus voyagé à Caracas – un substitut naturel de Tevez – victime d’une inflammation du tendon distal du biceps fémoral gauche.

Ainsi, il est probable que Russo opte pour une double attaque avec Ramón Ábila et le Vénézuélien Jan Hurtado, qui avait déjà marqué contre Caracas pour la compétition nationale vénézuélienne quand il portait le maillot Táchira.

Et donc les locaux arrivent

Contrairement à Boca, le local a joué avec une majorité de remplaçants lors du dernier match de la ligue vénézuélienne pour réserver leurs principales figures au duel de Libertadores.

L’équipe de l’ancien vénézuélien Noel Sanvicente marche invaincu à cinq reprises, avec trois victoires et deux nuls, bien qu’il soit deuxième derrière Lara.

Ces derniers jours, l’équipe vénézuélienne a réchauffé la rencontre en recourant aux réseaux sociaux, où il a utilisé le label # SabránloquéesCaracas, un club qui a atteint les quarts de finale en 2009 – sa meilleure participation – avec Sanvicente lui-même aux commandes.

Boca Junios vs Caracas: composition probable:

La bouche: Marcos Díaz; Leo Jara, Carlos Izquierdoz, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Ramón Ábila et Jan Hurtado.

Caracas: Cristhian Flores; Eduardo Fereira, Rosmel Villanueva, Carlos Rivero, Bernardo Añor; Leonardo Flores, Ricardo Andreutti, Richard Celis (ou Anderson Contreras), Jorge Echeverría; Robert Hernández et Alexis Blanco.

Avec des informations EFE

