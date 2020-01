Dalglish a son stand, il est temps de donner à Jurgen le Kop …

Ayons vos e-mails: theeditor@football365.com…

Le Jurgen Kop

Je suis sûr que quelqu’un a mentionné cela, mais je ne me souviens pas que cela ait été dit, cela semble tellement évident ..

Il n’y a pas beaucoup de sections nommées à Anfield

Sir Kenny a un stand

Shankly a ses portes

Paisley a ses portes et un carré ..

Peut-être … juste peut-être, si (et son et SI nous ne voulons même pas vraiment mentionner en tant que FI, pour l’instant) SI, nous (chuchotons) … gagnons la chose cette année …… chut … arrêtez ça .. ! nous ne comptons pas les poulets ..

Le Kop sera-t-il renommé (pour 1 saison au moins)

De The Spion Kop

Au Spion Klopp ou au Jurgen Kop… peut-être comme un bar à cornes…

Je ne suis pas sûr que les Boers seraient trop bouleversés après tout cela il y a un certain temps maintenant .. et c’est vraiment vraiment une réussite qui mérite d’être citée à mon humble avis

Aimeriez-vous savoir ce que pensent les détenteurs d’abonnement ou les amateurs de match très réguliers – Serait-ce une hérésie ou êtes-vous d’accord?

Peut être pour une année d’essai (jusqu’à ce qu’il remonte le CL et la ligue. Puis il obtient une statue et un stand?)

Al – LFC – pas assez régulier pour être sûr .. – Préparé pour un jeu de dents d’une sorte ou d’une autre

Pellegrini, pas Hart, le meilleur exemple

Beaucoup de discussions récemment sur la différence entre City et United et je pense que rien ne met en évidence plus d’une décision prise ces dernières années. Le largage de Pelligrini dès que Pep est devenu disponible. Manuel faisait un travail parfaitement fonctionnel à City, était bien aimé, bien respecté et obtenait «assez». Cependant, dès qu’un manager «d’élite» est devenu disponible, City a été impitoyable et mise à niveau dès que possible.

Si City était dans la même position (Dieu ne plaise!) Que United en ce moment, je ne doute pas que Poch serait embauché en un clin d’œil. Des débats peuvent avoir lieu si Poch est dans la même tranche d’élite que Klopp & Pep, mais ce qui ne peut être nié, c’est qu’il constitue une amélioration significative de ce que United a actuellement.

Cela dit, j’espère que Ole a un travail à vie, car c’est vraiment merveilleux!

Banjo, Prague (MCFC)

Le nouveau Ole

Janvier 2019 – Wow Olé a vraiment réussi à faire jouer United un style qui fait exploser l’opposition. Il y a un plan clair, les joueurs jouent réellement à leurs capacités et le camp semble heureux.

Janvier 2020 – Olé est sans idée et hors de sa profondeur. Mais bon, ce gars de Mikel Arteta… il fait jouer Arsenal avec l’identité, un plan clair et il tire vraiment le meilleur parti de ce talentueux groupe de joueurs.

3 matchs.

Arteta a disputé 3 matchs avec Arsenal. Quel est ce mot encore…? Rime avec tanager founce…

(La pensée rationnelle pâlit par rapport à une URL bien garnie)

Meilleures salutations,

N.V.M

Ole out, Ralf in

Je dois dire que je suis d’accord avec Mike LFC, Londres pour obtenir un constructeur d’équipe. Et assez de ces contrats stupides qui encouragent l’échec (trois ans pour Ole? Il n’avait même jamais eu de fenêtre de transfert).

Si j’étais uni, je sortirais et j’irais à Rangnick, avec un forfait de départ s’ils terminent à certains endroits de la ligue (0 si le 7e passé, 5 millions de livres si le 4e passé par exemple), avec un contrat à long terme avec de grands augmentations de salaire. Disons 100 000 £, augmentant de 50 000 £ par an pendant les 4 premières années.

Travaillez avec lui sur les transferts et faites un plan de 5 ans le premier jour.

Heureusement pour moi, cela n’arrivera pas. Au lieu de cela, Ole passera de performances lamentables à des courses de forme satisfaisantes, ce qui maintiendra le club dans une médiocrité bien en dessous de sa position attendue, mais avec les petits éclats de forme repoussant les loups de la porte d’Ole.

KC (le meilleur club de dépenses en été aussi, qui aurait pensé?)

Le chemin du retour à la gloire

Brackets qui a minimisé son propre e-mail était tout à fait correct dans ses écrits sur l’état actuel des choses à Old Trafford. Il donne également la comparaison légitime entre son équipe et les dirigeants actuels de la ligue, qui ont donné leur propre leçon de 25 à 30 ans sur la façon dont se concentrer sur les gloires passées arrêtera manifestement le succès durable à l’avenir.

Les principales raisons pour lesquelles les clubs ne progressent pas sont leur besoin incessant d’avoir des liens avec tout ce qui s’est passé dans leur passé. Maintenant, cela est parfaitement bien dans un scénario de stade, de kit, de supporters, de chansons, etc., mais les problèmes se produisent lorsqu’il s’agit de structure / personnel / style de jeu, etc.

Liverpool, je pense, l’a d’abord réalisé avec la nomination de Houllier, après avoir emprunté la route des vieux garçons de Souness et Evans qui se flattaient tous les deux de tromper, mais même à ce moment-là, il continuait à “avoir besoin” d’un lien avec le passé avec la nomination de Thompson comme assistant directeur. Benitez était la prochaine tentative de passer des gloires passées, mais le lien était toujours maintenu dans une certaine mesure avec Sammy Lee et Mike Marsh (souvenez-vous de lui) surgissant de temps en temps, mais plus important encore, la structure au sommet n’était plus assez forte sous Moores et Parry. Après la débâcle de Hicks et Gillette, ce n’est que sous les propriétaires actuels et la nomination de Klopp que le cycle s’annonce presque complet avec un clin d’œil à Rodgers qui a failli nous y rendre. Notez zéro employé actuel dans n’importe quelle position d’influence des équipes passées.

United vit essentiellement la même chose. Ferguson s’en va, une baisse inévitable se produit, de nouveaux managers embauchés qui ne sont pas le premier choix ou peut-être les hommes d’hier ont réussi au cours des décennies précédentes. Les propriétaires de club changent, ce qui rend les fans mécontents de la dette et / ou de l’investissement, mais pour être justes, les frais de transfert sont toujours à venir des propriétaires, mais le plus gros problème est la dépendance continue envers les anciens joueurs pour inciter les anciennes gloires.

C’est la plus grande faiblesse d’Oles, la mention continue de ce que signifie jouer pour UTD, la manière UTD, les références à 99 et maintenant le désespoir de rappeler la victoire des dernières saisons au PSG comme une sorte de référence.

Ce sont des ordures, comme toutes les choses dans la vie et en particulier le sport, la génération actuelle est meilleure que la précédente. Plus fort, plus en forme, plus rapide, meilleure alimentation, santé, etc. Vous ne comprenez cela que je crois lorsque vous vieillissez un peu et j’ose dire un peu plus sage bien que la génération de flocons de neige me dérange énormément.

Si UTD veut accélérer sa progression vers le haut de l’arbre (et ils y arriveront), ils doivent se passer du passé. Plus de classe de 92, plus de Carrick, certainement plus de Giggs et certainement plus d’Ole. Ce n’est plus un moyen UTD de la même manière que leur salle de boot n’est plus infâme. Adaptez-vous ou mourrez comme quelqu’un l’a dit.

DL, LFC, (cela m’inquiète pour Stevie et 2024) Genève

Ne laissez pas Ole prendre la chute pour les vitriers

Comme de nombreux écrivains dans la boîte aux lettres l’ont déjà fait allusion, Ole est clairement hors de sa profondeur, posant un problème majeur à court terme à Manchester United.

Cependant, le véritable éléphant dans la pièce est la famille Glazer. Examinons certains faits.

Lors de l’achat du club en 2005, Malcolm Glazer a emprunté 660 millions de livres sterling pour financer l’acquisition; malgré les remboursements d’intérêts, qui ont maintenant dépassé 800 millions de livres sterling, la dette nette s’élève à 384,5 millions de livres sterling – pour mettre cela en perspective, ces sangsues ont dépensé 1,2 fois plus pour le service du montant initial de la dette alors que même pas la moitié a été remboursée. !!

Pour avoir terminé première de la saison de Premier League 2018/19, City a gagné 150986355 £ au total grâce aux prix en argent et aux droits de télévision. Comparez cela aux 142 512 868 £ reçus par United qui a terminé sixième – c’est une maigre différence de 8,5 millions de £! Quelle incitation y a-t-il pour le conseil d’administration axé sur le profit à dépenser de l’argent pour de meilleurs joueurs, ce qui permettrait invariablement à l’équipe d’être meilleure?! Nada, parce que l’argent commercial continue de rouler… en masse!

En plus de l’excellent courrier d’hier sur Joe Hart, je voudrais développer en utilisant un Phil Jones * comme exemple – un salaire hebdomadaire de 100 000 £, ce qui équivaut à son salaire annuel ultérieur à environ 5,2 millions de livres sterling. Cet étalement sur un contrat de 5 ans se chiffre à 26 millions de livres sterling. En le remplaçant, le club doit dépenser entre 40 et 50 millions de livres sterling pour les frais de transfert, quelques millions de plus en primes d’agent et de signature, ainsi qu’un chiffre similaire pour les salaires. Cela se cumule approximativement pour un coût total de 75 à 85 millions de livres sterling; cette alternative est 2 à 3 fois plus chère, donc garder Jones * permet à United d’économiser énormément d’argent! Tout en conformité avec la culture d’entreprise des bénéfices, des bénéfices et plus de bénéfices!

* insérer n’importe lequel de Shaw / Bailly / Rojo / Young / Smalling / Pereira / Matic / Mata / Lingard / Fosu-Mensah / Alexis Sanchez – tous soit des footballeurs «run-of-the-mill», ou «pass-it» .

Malgré ce détournement de fonds, il ne semble y avoir aucune indignation contre les propriétaires, en particulier de la part des gens qui vont au match. Comment? Pourquoi? Autre que l’étrange avion qui survole le stade critiquant Woodward, il y a du zilch. Cela laisse vraiment perplexe que 70 000 curieux supporters se tiennent là, semaine après semaine, et se soumettent à cette médiocrité. C’est déroutant. La «campagne verte et or» était une chose, mais c’était il y a presque une décennie. Il suffit de regarder ce que les supporters de Liverpool ont réussi à faire en organisant une campagne concertée pour éliminer Hicks et Gillette… notre sort est juste assis là avec l’acceptation qu’il y a tout ce qu’ils peuvent faire. Sérieusement, allez?!

Aimez United ou détestez-les (et il y en a beaucoup des deux côtés du spectre!), Ces parasites ont détruit cette institution sportive incontestablement gargantuesque.

Comme disent les Chinois, le poisson pourrit de la tête.

SK (Harare, Zimbabwe)

…Si tu me demandes. Ole n’aurait jamais dû recevoir le poste en premier lieu. C’était un bon choix en tant que gestionnaire de gardien, mais c’est là que les choses auraient dû se terminer. Ou du moins, Ed aurait pu attendre la fin de la saison pour prendre la décision concernant la nomination d’Ole. Ce n’est pas comme si Ole regorgeait d’offres des meilleurs clubs et devait être rapidement enfermé.

Cependant, maintenant qu’il a été nommé, il devrait avoir le temps d’être jugé en conséquence. Certes, il a fait preuve d’un manque de sens tactique. Cependant, regardez juste le milieu de terrain. Pourquoi les gens sont-ils surpris d’avoir été battus 3-0 par City? Je suis juste surpris que ce ne soit que 3-1. Sur le plan positif, Ole a United 5e sur la table alors qu’ils devraient vraiment être beaucoup plus bas avec l’équipe qu’ils ont. Oui, oui, je vous entends. C’est parce que les côtés autour de lui ont pataugé autant que United. Mais cela ne fait que me faire comprendre. Un excellent manager à Pochettino n’a pas pu empêcher Tottenham de glisser au 14e rang du classement. Et même avec Mourinho de retour, ils sont à peu près au même niveau que United malgré une équipe de loin supérieure. Chelsea a commencé de manière excellente, mais a également connu une course stérile. Mais contrairement à United, ils se rendent compte que vous ne pouvez pas mettre tout le blâme sur le manager lorsque votre équipe est si faible.

Outre le manque de sens tactique, les points négatifs d’Ole sont:

– Trop heureux de suivre la ligne et de ne pas mettre assez de pression

– Laisser Herrera et Lukaku partir sans s’assurer que les mesures d’exécution appropriées ont été obtenues

– Le recrutement n’a pas été stellaire mais toujours meilleur que les années précédentes

Ed est principalement à blâmer dans tous ces domaines, mais un bon manager doit faire pression sur les hauts responsables pour s’assurer que ces erreurs ne soient pas commises. De plus, Ole n’est un match nul pour aucun joueur.

Un gros avantage qu’Ole obtient est qu’il y a une amélioration des joueurs sous Ole. Rashford a fleuri. Martial a connu une certaine amélioration mais reste mercuriel. Daniel James a été bien intégré. D’autres jeunes joueurs comme McTominay ont joué.

De plus, je serais ravi de recevoir Pochettino en un clin d’œil, mais comment cela résout-il les autres problèmes que j’ai identifiés? Il est un manager éprouvé pour jouer au football offensif, aider les jeunes joueurs à grandir et a un sens tactique même s’il a parfois été trouvé manquant de cela. Particulièrement laissant les substitutions trop tard. Il semble presque parfait sur le moment mais que se passe-t-il si lui aussi échoue. Engageons-nous un autre manager à la fin de la saison et continuons sur le même cycle. Un autre problème avec Poch est que son record de transfert n’est pas terrible non plus. Bien sûr, c’est un excellent manager, mais je pense que pour que Poch fonctionne, nous devons d’abord avoir un DOF qui gère tous les transferts.

Je pense que la voie à suivre consiste pour United à donner Ole jusqu’à la fin de la saison ou jusqu’à ce qu’ils semblent ne pas même se disputer le top 4 ou le top 6 (selon que Arsenal et Mojo obtiennent leur Mojo). En attendant, les efforts devraient être d’obtenir un directeur du football et au moins un sinon deux milieux de terrain dans cette fenêtre de transfert. Ensuite, à la fin ou vers la fin de la saison, ils peuvent décider de continuer avec Ole ou de trouver un remplaçant. Le directeur du football devra superviser les changements structurels majeurs et réorganiser le processus de recrutement. Que cette saison soit une perte de valeur. L’objectif cette année devrait se développer pour l’année prochaine. Pochettino semble être le meilleur choix mais a donné à Ole la chance d’échouer correctement en premier.

Adeel

Suicide par sentiment

C’est une situation fascinante, une grande étude de cas future, sur la façon dont les décisions sont prises et ensuite justifiées par un biais de renforcement collectif et volontaire et une couverture médiatique des ordures.

Malgré les preuves si clairement présentes sur notre visage, nous avons ces sages lecteurs, écrivains et experts qui soutiennent tous Ole et demandent qu’on lui accorde un certain temps, comme Klopp (comme s’il y avait une réelle similitude entre les deux). Vous voulez une bonne comparaison? Brendan Rodgers et Leicester. Les gens ne réclament que plus de temps quand ils sont fondamentalement assez merdiques.

Le point simple que je veux faire est que si vous retirez l’émotion du football et évaluez les qualifications, les capacités et les performances d’Ole, aucune personne rationnelle ne peut lui donner plus de temps. Si la nomination de managers et la gestion d’un club de football en tant qu’organisation peuvent être assimilées à des décisions de trading financier … si un trade semble avoir été une erreur et a commencé à faire des pertes, vous NE CONSERVEZ PAS le stock en espérant qu’il se renverse. Vous réduisez vos pertes. Mais les traders émotionnels font des choses stupides comme doubler ou «réduire votre moyenne», convaincus qu’avec le temps le marché va se retourner et que vous compenserez vos pertes et doublerez vos bénéfices. C’est le contraire: on ne met pas bon argent après mauvais. Si une décision d’investissement initiale semble bonne, vous investissez plus (c.-à-d. Donnez de l’argent au manager pour acheter des joueurs, etc. pour compléter l’analogie), même si le prix est plus élevé.

Mais non. Je pense que Manchester United est un excellent exemple de club dirigé par des gens qui pensent à court terme et prennent des décisions de panique et précipitées et une partie des fans et des médias démontrent une vision tunnel incroyable, un parti pris et un raisonnement ridicule (“connaît le club”) pour appliquer ces mauvaises décisions malgré les preuves si clairement contre la décision.

N’allons pas trop loin dans l’histoire car nos têtes vont commencer à faire mal…

Ils ont nommé Mourinho en tant que gestionnaire de chapiteau qui a un excellent bilan, mais qui présente également un risque de vol évident et très probablement une option à court terme. Je vais donner le bénéfice du doute et dire que le conseil savait probablement que c’était une chose à court terme et certainement contre la culture, mais a pris une décision pragmatique de stabiliser le navire tout en proposant un plan à long terme. En effet, de l’argenterie modeste et une position de deuxième place pourraient indiquer une validation raisonnable du plan à court terme s’il y avait des preuves de la formation d’un plan à long terme. Dans l’ensemble et sur la base du fait qu’il s’agit délibérément d’un choix à court terme, la nomination de Mourinho a été une bonne décision, malgré le fait qu’il soit un connard.

Puis ils ont prolongé le contrat de Mourinho dont mon nan pourrait vous dire que c’était une décision stupide et a déchiré toute notion de pensée à long terme plus viable. Parfaitement au bon moment, le Grinch revint. Prolonger le contrat de Mourinho était sans équivoque une mauvaise décision.

Ils avaient alors besoin d’un arrêt immédiat et ont trouvé le fan et l’ancien joueur toujours aussi sympathique Ole. Le nommer pour gérer temporairement était un peu étrange, mais d’un point de vue moral à court terme strict était très intelligent. Une bonne décision, alors. Le moral s’est amélioré, les papiers se sont excités, classe de 99, Liverpool tremblant aux bottes parce que les anciens joueurs sourient ensemble, et les résultats se sont déroulés de manière légèrement choquante.

Puis ils ont cru à leur propre merde et nommé Ole en tant que manager à long terme, ce qui m’a honnêtement fait rire. Le rebond du chat mort était clairement motivé par le soulagement de la sorcière morte. Tout le monde pouvait le voir, mais beaucoup ne l’ont pas vu et les médias étaient les pires de tous.

Aujourd’hui, à presque tous les niveaux, il n’y a aucune métrique qui pourrait indiquer que Ole a bien fait. Les résultats ne sont pas bons. Les performances ont été insipides. La tactique a été puérile ou inexistante.

Pourtant, comme les mauvais commerçants émotionnels, beaucoup de gens disent lui donner du temps… Retirez l’émotion et cela ne pourrait pas être une décision plus claire. Il n’était pas qualifié pour commencer. Les résultats sont terribles. Il a presque l’air désemparé et n’a démontré aucune capacité à devancer tactiquement ses adversaires (retirer Lingard n’était pas une si bonne décision que cela saignait tellement évident … le mettre en premier était une décision terrible).

Cela dit, je suis un fan de Liverpool et j’espère que vous lui donnerez tout le temps dans le monde. Il viendra bien, les gars, car il connaît le club. Il CONNAIT le club. Et il a effectivement joué et gagné sous SAF !!! Et il lui parle de temps en temps pour lui dire bonjour !!!

Je suis presque désolé pour les fans de United, mais après toutes les conneries que j’ai dû endurer de la part de mes camarades de United pendant tant d’années, je ne peux pas m’empêcher d’en profiter (et oui, les fans de United peuvent être aussi suffisants et autorisés que les gens pensent de Liverpool les fans le sont).

S’il vous plaît ne limitez pas Ole et profitez des 10 prochaines années.

Donner. Lui. Temps.

K, Londres

Liverpool et United sont aussi mauvais l’un que l’autre

Allen (Cela a peut-être été trop long) – compagnon, vous devez aller parler à quelqu’un, probablement l’analogie la plus étrange qui soit jamais apparue sur ces pages sacrées.

Cependant, il est extrêmement amusant de regarder les 2 groupes de fans les plus égocentriques et les plus titularisés gémir et se retrouver presque quotidiennement.

Premièrement, nous avons le terrain de Liverpool presque enragé, se délectant à parts égales du football impressionnant (convenu) qu’ils jouent constamment, avec apparemment un plan B pour chaque occasion quand cela convient, un manager qui semble respirer chaque but, passer, tacle et sauf ce que font ses joueurs, aux côtés de la misère que subit le lot de Man Utd. Cependant, bien que cela soit sans aucun doute (et j’espère vraiment, pour le football que quelque chose de complètement bizarre se produit et que vous le soufflez, ENCORE) est en effet votre année, il finira par tomber et vous reviendrez sur vos trônes en tant que ‘presque’ équipe de ces dernières années, d’autant plus lorsque M. Klopp en fait un. Vous n’avez qu’à trouver une page de courrier F365 d’il y a quelques saisons pour lire comment Klopp était des ordures, et a joué les mauvais joueurs dans la mauvaise formation, etc. etc. Un homme beaucoup plus sage que nous tous (sauf le RH Michael Owen) une fois a dit la fierté avant une chute, et croyez-moi, tous les autres fans ne peuvent pas attendre que votre maison s’effondre, alors s’il vous plaît, délectez-vous pendant que vous le pouvez, autant que cela soit douloureusement irritant, je suggère que tout le monde souhaite que ce soit notre équipe.

Ahhh, Man Utd et la liste sans cesse croissante de gestionnaires de fauteuils qui envoient leurs idées (toujours amusantes et sans relâche idiotes de logique) sur la façon de résoudre la “ crise ” (lol, crise; avez-vous déjà eu à vous soucier des résultats de équipes autour de vous pour rester debout? ..) dans leur club bien-aimé. Absolument, personne d’autre ne se soucie de combien vous avez dépensé, quel pourcentage de joueurs sont disponibles à un moment donné, si Ole est vraiment assez bon (il ne l’est pas), s’il a besoin de temps (combien de temps est-ce que le temps est dit en passant?) et si c’est la faute des joueurs ou non. C’est risible de vous voir diviser au milieu en ce qui concerne s’il devrait rester ou non et vos petites pleurnicheries sur la façon dont il devrait changer les choses (je suis assez certain que AUCUN manager ne les lit et ne pense que “ahhh c’est ce que je devrais faire”) – L’essentiel est qu’après vos années de domination (et oui, encore une fois, vous avez convenu que vous étiez vraiment bon au cours de cette période de succès énorme), vous êtes maintenant devenu une équipe très moyenne, avec peu de pouvoir d’attraction autre que le fait que les joueurs et les clubs va en effet vous tenir en rançon à cause de l’argent stupide que vous êtes prêt à jeter dans une situation donnée afin de la résoudre (Sanchez, Maguire, Pogba, etc.). Ce n’est pas étonnant que le reste d’entre nous pointe et rit.

Passez une bonne journée, préparez ces cannes …….

IK78 (plus de crochets, car ils sont vraiment sous-estimés)

Ashley vieux

Ashley Young, véritable PL OAP, s’est vu offrir une prolongation de contrat d’un an par les génies d’Old Trafford. Car, évidemment, aucun autre joueur, dans aucune ligue, dans aucun pays de la planète, ne pourrait faire mieux que Grand-père Ash. Natch.

Mais ce qui est encore plus drôle, c’est que, selon Sky, il les a refusés! Sérieusement, à quel point cela doit-il être mauvais lorsqu’un joueur de 34 ans veut s’éloigner?

Mark (Corrie et Eastenders combinés ne peuvent pas rivaliser avec Man Utd pour le moment) MCFC.

Continuez les expériences

Lire tant d’opinions sur Ole m’a fait réfléchir. Comment évaluer si un gestionnaire réussit? Je pense que la plupart des gens regarderaient leurs résultats, n’importe quel argenterie gagné au cours de la dernière saison et déduiraient de la qualité de l’équipe si cela constituait un succès, un échec ou quelque part entre les deux.

Mais ce serait faux. Bang mal.

Ok, ce serait en fait parfaitement raisonnable. Cependant, il pourrait également y avoir un autre moyen. Et si nous regardions les cotes des paris?

Les sociétés de paris utiliseront une modélisation mathématique extrêmement complexe, exploitant autant de données que possible pour produire des prédictions précises sur les résultats probabilistes. Ce n’est pas pour qu’ils puissent vous donner les meilleures cotes, bien que cela puisse parfois y conduire, c’est plutôt parce qu’avec les meilleures / plus de données et la meilleure modélisation, ils peuvent être plus sûrs qu’ils évalueront leurs paris en conséquence et ne perdront pas millions de livres, mieux vous comprenez la probabilité, plus vos cotes sont sûres. La science n’est pas parfaite, les entreprises se laissent beaucoup de place à l’erreur mais finalement c’est la méthodologie.

Donc, une telle façon dont vous pourriez juger la performance est de rassembler les cotes de paris de votre équipe au début du règne d’un nouvel entraîneur, puis de continuer à les cartographier après chaque match jusqu’au résultat le plus récent en vue du prix que votre équipe gagne, cotes sur les buts marqués et marqués contre, etc. Les prévisions changeantes (augmentant ou diminuant les cotes) vous permettront de comprendre comment toutes les données sous-jacentes extrapolent. Il y a quelques problèmes de base avec cette méthode. C’est une société de paris pour commencer, alors qui sait de quelle manière merveilleuse ils baisent le grand public avec leurs algorithmes ou leur modélisation, mais en principe, cela semble logiquement solide …

Vraiment, ce n’est pas pour encourager les gens à utiliser les sociétés de paris pour évaluer la performance, mais plutôt pour arrêter de mettre autant de poids dans un résultat spécifique, celui qui se produit.

Restez avec moi à ce sujet…

Prenez Man U vs Man City. La première fois qu’ils se sont rencontrés cette saison, Utd a gagné 2-1 à l’extérieur. Puis City a récemment gagné 3-1, également à l’extérieur. Alors, quelle est la meilleure équipe? Eh bien, en termes de performances, vous diriez City par 1 but, mais notre expérience et nos intuitions nous indiquent que City est bien plus supérieur que ne le suggère la ligne de score combinée. Mais attendez, que se passe-t-il si Utd avait également remporté le jeu le plus récent? Les gens diraient-ils qu’ils sont la meilleure équipe? Probablement, une petite minorité. Cela aurait quand même été difficile à vendre. La ligue affirme que City est encore bien meilleur. Mais les résultats, en regardant les matchs, ont des effets beaucoup plus importants sur nous que les statistiques froides, certainement à court terme. Pourtant, Utd aurait pu gagner. Malgré le changement de tactique de Pep et toutes les discussions sur Ole, l’analyse est presque entièrement formée par le résultat réel. Utd aurait pu gagner, et statistiquement avait peut-être 15 à 20% de chances de le faire, mais cette probabilité est actualisée une fois le résultat atteint. C’est désormais impossible, mais la valeur de cette chance ne doit pas être oubliée.

Prenons quelque chose que nous connaissons tous; Interprétation everettienne de la mécanique quantique (souvent appelée interprétation à plusieurs mondes) Donc, pour n’importe lequel d’entre vous qui ne connaît pas bien la théorie quantique des champs, voici Everett en bref. Disons qu’il y a un système fermé (pour le confinement quantique) un match de football. Il a 1000 résultats possibles et 25 lignes de score différentes. Everett dit qu’à chaque occasion pour que plus d’un résultat se produise, l’univers entier se divise et les deux situations se produisent. Donc, à la fin du jeu, il y a 1000 nouveaux univers, chacun parfaitement identique sauf pour le résultat différent spécifique qui s’est produit dans le match de football (et cela conduirait à des univers qui se séparent à cause d’un effet papillon, probablement …) Maintenant, je pourrait parler de la façon dont ces 1000 résultats signifient que chaque résultat avait une probabilité de 1/1000, mais dans le monde, la probabilité pourrait être de 1/2, mais cela prête à confusion et manque le point. Au lieu de cela, il s’agit d’essayer d’illustrer que des événements improbables se produisent et peuvent fausser notre compréhension de la réalité, car une fois que cela se produit, nous écartons toutes les autres possibilités comme maintenant impossibles, mais elles ne l’ont pas été.

Prenons Liverpool mais séparons 2 univers du nôtre. Univers 1, ils obtiennent un résultat différent du nôtre. Liverpool ne gagne que 2-0 à Anfield et se fait éliminer de la Ligue des champions 18/19. Leur saison se termine sans trophée. Univers 2, ils font match nul 2-2 avec Man City à l’Etihad. Ils sont désormais invaincus toute la saison, font le double de la ligue et de la Ligue des champions et se classent probablement parmi les meilleures équipes de tous les temps. Comment ces deux équipes sont-elles perçues au sein de leurs propres univers? L’un est champion de tout et invaincu, les autres sont des chokers et embouteilleurs pérennes, voués à l’échec pour toujours. Les extrêmes sont 1 résultat différent de notre propre univers mais montrent comment les résultats qualifient tellement notre compréhension et notre opinion des équipes. Pour répéter, ce sont exactement la même équipe. Avant que leurs univers ne se séparent, ils étaient la même personne ou, au pire, leurs particules étaient en superposition jusqu’à ce moment de division. C’est la même équipe qui est jugée très différemment. Il y a de belles marges dans le jeu, gagner et perdre ne sont pas des faces opposées de la même pièce, ce sont 2 faces distinctes sur mille dés.

Alors à quoi ça sert, pourquoi nous ennuyez-vous? Eh bien, parce que le moyen de contourner ce problème est simple, vous obtenez plus de données. Plus vous avez de données, mieux vous comprenez les probabilités sous-jacentes et pouvez comprendre les chances de gagner ou de perdre avec un manager. Je dis donc donnez du temps à Ole. Non pas parce que je pense qu’il est un bon manager, non pas parce que je pense qu’il est un mauvais manager, mais parce que pour le découvrir, vous devez disposer de plus de données pour évaluer avec précision la probabilité de gagner à l’avenir.

C’est simple, non?

Ed Ern

Presque des hommes

Bon cri plus tôt sur les joueurs qui ont été volés de leur temps dans la ligue

Celui qui se démarque pour moi est Luc Nilis.

Et une machine à but absolu.

Nommé par Ronaldo et Van Nistelrooy parmi les meilleurs avec lesquels ils ont jamais payé.

A marqué lors de ses débuts européens pour Villa, a marqué lors de ses débuts en championnat pour Villa – puis 12 jours plus tard, une fracture à double composé met fin à sa carrière.

Une tragédie footballistique.

Doug, AFC, Belfast

… À la suite de l’email de Graham Simons sur Casiraghi, il y avait un autre homme presque dans la même équipe – la légende qui est Brian Laudrup. De toute évidence, je l’avais vu jouer pour le Danemark, et entendu depuis le nord de la frontière à quel point il était bon (depuis ses 4 années chez les Rangers… vous oubliez à quel point la vieille entreprise était bonne à l’époque), mais mon Dieu, j’étais à Stamford Bridge pour le voir jouer contre Boro en 98, et il était comme de la soie; fantôme passé joueurs, ping balles gauche et droite, et obtenir une aide si je me souviens bien. Dans le cadre d’un trio de tête aux côtés de Zola et Casiraghi, cela aurait pu être très spécial, mais pour une raison quelconque, il n’a joué qu’une poignée de jeux (n’a pas aimé Londres si je me souviens bien, même si je suis sûr qu’il y avait probablement des manigances de fond de le club à l’époque aussi) mais je me souviens encore de l’avoir vu penser qu’il était au-dessus de tout le monde (au moins nous avions un vrai héros culte en réserve pour intervenir pour le reste de la saison … un pas en avant Tor Andre Flo!).

Quant aux autres équipes, l’autre joueur que je nommerais serait Darren Huckerby. L’homme était une menace pour Chelsea à la fin des années 90 et semblait avoir tous les ingrédients pour être un ailier fantastique mais ne semblait jamais s’installer dans un club assez longtemps (peut-être que les blessures jouaient un rôle?).

JDC, CFC (le milieu de terrain de Chelsea ce jour-là Le Saux, Di Matteo et Poyet – pas un milieu de terrain défensif en vue!)

La boîte aux lettres a besoin d’un mauvais arsenal

Tout le chat Ole in / out des fans de United est très ennuyeux. Semble quelque peu civilisé et raisonné, les contributeurs acceptant réellement les autres points de vue. La colère, la bile et la haine de soi des fans d’Arsenal vous manquent vraiment, venez sur Arteta faire des boules contre Palace et nous verrons combien de temps dure la lune de miel.

Mel – Dublin, Berlin, HaHoHe