Dalglish dénonce un débat sur le coronavirus nul et non avenu à Liverpool

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 15h55

Sir Kenny Dalglish insiste sur le fait qu’il serait “totalement hors service” Liverpool se voir refuser leur premier titre de Premier League depuis 30 ans.

La légende des Reds – dans sa chronique pour The Sunday Post – dit que les compétitions interrompues en raison d’un coronavirus doivent être terminées au milieu de suggestions selon lesquelles la saison pourrait être déclarée nulle et non avenue.

Il a déclaré: «Ce qui ne doit absolument pas se produire, c’est que la campagne 2019-2020 soit déclarée nulle et non avenue. Ce ne serait pas juste, et toute personne ayant le football à cœur admettrait que ce serait totalement hors de propos.

«En Écosse, serait-il juste de dire aux dirigeants de la Premiership, Celtic, que tous leurs efforts au cours des neuf derniers mois au cours de 30 matchs ne comptent pour rien? La même chose s’appliquerait à Dundee United dans le championnat.

«Est-ce que toute personne sans programme penserait vraiment que ce serait le résultat le plus sensé de refuser à Liverpool sa chance de remporter le titre après s’être très bien débrouillé lors de ses 29 matches de championnat jusqu’à présent pour se donner une avance de 25 points sur Manchester City avec neuf jeux restants?

“Bien sûr que non. Personne ne peut laisser le travail acharné compter pour rien.

“Alors, supprimons tout ce discours et essayons d’utiliser notre temps et notre énergie à bon escient.”

Il a ajouté: «Comme le reste des États-Unis, je n’ai aucune idée du moment où le monde va s’installer et il y aura une sorte de normalité dans nos routines quotidiennes.

«Mais les autorités doivent faire preuve de patience et d’un leadership fort.

«Il se pourrait bien que le football soit fermé pendant quatre semaines, et nous reprenons à la mi-avril, ou vers la fin de ce mois.

“Il doit y avoir des conseils et des instructions sur la reprise du football de compétition.”