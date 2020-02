Dallas Madridismo célèbre sa victoire en derby

Mercredi dernier, après avoir battu le Real Saragosse à La Romareda pour se qualifier pour les quarts de finale de la Copa del Rey, le Real Madrid était de retour en mode Liga samedi. Assis au sommet de la table par trois points avec les rivaux de la ville de l’Atlético cherchant à laver leur malheur de janvier, l’opportunité de mettre de sérieuses distances entre eux et leurs rivaux de la ville était sur les 33 fois champions. Cela a incité un centre spécial du Madridismo à se rassembler au cœur du Texas et à assister à la première victoire à domicile de Derby en huit ans!

Par un samedi matin vif, une vingtaine de membres de Peña Real Madrid Texas (@realmadridtexas) sont arrivés à leur siège officiel dans la banlieue nord de Dallas. Le sentiment était différent de celui des Derbys précédents en raison de la confiance de voir la séquence de 20 matchs sans défaite en cours, qui remonte à la fin octobre. Le siège de la Peña est un restaurant appelé «Si Tapas», qui sert une cuisine espagnole traditionnelle et contemporaine. Le coup d’envoi étant fixé à 9h00 heure locale, la direction a ouvert ses portes plus de deux heures plus tôt pour accueillir le groupe Peña.

Le président David Núñez, un Espagnol qui a fondé la Peña en 2014, a été impressionné par les mouvements d’échecs de Zidane. “Le véritable protagoniste était sans aucun doute Zizou”, a déclaré Nuñez. «Il savait corriger les erreurs et les remplacements ont complètement changé le jeu.»

Juste avant le début de la deuxième mi-temps, Zidane a engagé Vinicius Jr et Lucas Vásquez pour entrer dans le match pour Toni Kroos et Isco. Puisque l’Atlético a fait un travail solide pour neutraliser le milieu de terrain madrilène en première mi-temps, Zidane a ajouté de la largeur et de la vitesse pour étendre la ligne défensive de Colchonero. Son confrère Antonio Blazquez a salué l’impact de Vinicius Jr en déclarant: «Vinicius a révolutionné le jeu après son entrée. Il a inventé un jeu magique que Mendy a suivi avec une passe magistrale à Karim Benzema, qui était présent là où un avant-centre devait être. minute. À l’approche des dernières minutes, les membres ont suivi les chants de Bernabéu qu’ils ont entendus sur leur écran de télévision à près de 8 000 kilomètres.

Les Madridistas avaient connu plus d’une poignée de Derbys nationaux décevants à la maison. Cette récente victoire 1-0 a brisé une barrière psychologique pour les hommes de Zidane et créé des nuages ​​plus sombres sur Diego Simeone. Le Real Madrid retrouve le confort à domicile après les récentes victoires contre les prétendants européens Séville et l’Atlético. Avec l’éternel rival que Barcelone devrait visiter dans un mois, le Madridismo se lèche les côtelettes. L’équipe termine mieux les matchs à domicile que les années précédentes. Cela devrait grandement inquiéter les futurs concurrents qui entreront à Chamartín, notamment Manchester City dans trois semaines. Alors que la marche vers le 34e titre de la Liga se poursuit, le plafond du Real Madrid est aussi bleu que le ciel.

NOTE PERSONNELLE: Juste avant le coup d’envoi, le Real Madrid et l’Atlético ont observé un moment de silence pour Kobe Bryant, Gianna Bryant, John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Christine Mauser, Sarah Chester, Payton Chester et Ara Zobayan décédés dans un tragique accident d’hélicoptère à Calabasas , Californie dimanche dernier. En tant que Los Angeleno qui a suivi et soutenu Kobe depuis l’âge de 12 ans, cette célébration avec les Madridistas brandissant son maillot Laker était incroyablement touchante. Kobe était un champion légendaire et un gentleman, qui sont des traits que le Real Madrid continue de promouvoir dans le monde. Si vous souhaitez savoir comment soutenir les familles Altobelli, Mauser, Chester et Zobayan, rendez-vous sur MambaOnThree.org.

Cet article est dédié à la mémoire de ces neuf personnes dont la vie s’est terminée bien trop tôt.

– Christian Paredes (@Xian_D_Paredes) est membre fondateur et ancien président (2012-2016) de La Peña Madridista Sur de California (@RmSurCalifornia)