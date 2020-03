Dalot n’a «aucun doute» sur un impact que Fernandes peut avoir à Man Utd

Date de publication: Lundi 16 mars 2020 9:28

Le défenseur de Manchester United, Diogo Dalot, a déclaré qu’il était inévitable que Bruno Fernandes devienne une «légende» au club.

Fernandes, qui a déménagé à Uni du Sporting Lisbonne en janvier, a eu un impact stellaire depuis son arrivée et a joué un grand rôle dans le club avec 11 matches sans défaite toutes compétitions confondues.

En effet, l’international portugais a été nommé Joueur du mois de Premier League du mois de février après avoir marqué deux buts et enregistré trois passes décisives en cinq matchs.

S’adressant au podcast officiel de Manchester United, Dalot a expliqué comment Fernandes peut passer d’une force à l’autre sous Ole Gunnar Solskjaer.

«C’est un gars de haut niveau, un joueur de haut niveau. Il va être une légende », a déclaré le défenseur.

«Il est incroyable, il peut aussi être meilleur bien sûr. Il va beaucoup apprendre de ce club.

«Je pense que c’est un joueur énorme à avoir dans cette équipe et il va être un très bon joueur pour ce club. Il va être [a legend], aucun doute à ce sujet.

«Il était capitaine au Sporting, bien sûr, il est aussi un joueur expérimenté, âgé de 25 ans, il a joué en Italie, il a également joué au Portugal. Il sait ce qu’il fait. Ça va être très bon pour lui. “

Fernandes a fait part de sa joie après avoir été nommé Joueur du mois.

Il a déclaré: «Depuis que je suis enfant, c’était un rêve de jouer pour Man Utd, et être là à Old Trafford est le plus grand rêve de ma carrière.

«Lorsque vous arrivez dans un nouveau club, vous voulez toujours marquer et le premier but est spécial. Peu importe la façon dont le but est marqué, mais la valeur du but est importante.

“Je suis content de mon départ, mais à partir de maintenant, je dois donner plus, pour être meilleur.”

