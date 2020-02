Dalot sur ce que Bruno Fernandes apportera et pourquoi son arrivée soulève Man Utd

Date de publication: Lundi 3 février 2020 7:17

Diogo Dalot est convaincu que Bruno Fernandes s’épanouira à Manchester United et que son compatriote pourra aider le club à se développer.

Une saga de transfert de longue durée et des négociations prolongées avec le Sporting Lisbonne ont finalement porté leurs fruits jeudi à l’âge de 25 ans terminé son passage à Old Trafford.

Fernandes est arrivé en grande pompe et des frais qui pourraient atteindre 80 millions d’euros (67,2 millions de livres sterling), mais le milieu de terrain a confortablement fait face à la pression lors d’un début prometteur contre les Wolves.

Le joueur de 25 ans était la plus grande menace de United Tirage 0-0 samedi et Dalot, qui était si près de remporter la victoire à la mort, pense que l’international portugais s’épanouira à Old Trafford.

“Les joueurs savaient que Bruno était un très bon joueur bien sûr”, a expliqué l’arrière latéral.

«C’est différent de le voir à l’étranger puis de le voir à l’entraînement tous les jours. Il va nous apporter beaucoup.

“Je le connaissais et je pense qu’il va être un très bon joueur pour nous et il va nous aider à bâtir cette équipe.”

Lorsqu’on lui a demandé si Fernandes pouvait faire face à la pression qui accompagne les attentes, Dalot a dit: “Ouais, c’est un joueur expérimenté. Il a joué à l’étranger pendant de nombreuses années et vous saviez qu’il pouvait venir ici et faire un excellent travail.

“Pour moi, ce n’était pas une surprise et je pense qu’il va nous en montrer beaucoup plus qu’il l’a fait aujourd’hui, mais ce fut un début fantastique pour lui.”

Alors que Fernandes était un nom bien connu, Dalot a répondu à de nombreuses questions de ses coéquipiers au sujet de son compatriote, qu’il a pris en main pour l’aider à s’installer à United.

“J’avais des entraîneurs et du personnel portugais lorsque je suis arrivé”, a déclaré l’arrière droit, amené par Jose Mourinho en 2018.

«Ils m’ont beaucoup aidé et quand il est venu, j’essaie de faire de même car il avait un Portugais, un joueur qu’il connaissait.

“J’essaie juste de l’aider à s’installer avec toute l’équipe.”

Malgré la signature de Fernandes, Jamie Carragher estime que les supporters de United seront déçus par les affaires du club en janvier, alors que le club se prépare pour un camp d’entraînement par temps chaud.

Dalot se réjouit des vacances d’hiver pour aider Fernandes à s’adapter

La pause hivernale devrait accélérer l’acclimatation de Fernandes à la vie à United, qui ne reprendra ses activités que le 17 février.

“Ce sera un bon camp d’entraînement pour nous de travailler dur”, a déclaré Dalot à propos du voyage en Espagne.

“Maintenant, les joueurs ont quelques jours pour se reposer et c’est important aussi, d’être à nouveau avec nos familles et d’être prêts à repartir.

«Plus que jamais pour les gars qui ont joué semaine après semaine, match après match.

“Je pense que c’est bien pour eux de faire une pause, puis de revenir pour la deuxième partie de la saison.”

Dalot est confiant de faire de cette partie de la campagne un succès, n’ayant fait que sept apparitions dans toutes les compétitions au cours d’une saison avec blessures.

«Cela fait du bien de recommencer à avoir confiance en moi et à me sentir à l’aise avec ma forme physique», a déclaré le joueur de 20 ans.

«Je vais pousser fort et m’assurer que je mérite de jouer ici. C’est pourquoi j’ai signé pour venir ici. Je veux être le meilleur arrière droit que je puisse être à Manchester United.

«Les (blessures) sont des expériences dont j’ai besoin pour vivre. C’est le football et vous devez être prêt pour ce genre de défi.

«Bien sûr, j’étais jeune quand tout cela s’est produit, mais dans mon esprit, j’essaie toujours d’être positif et à l’avenir, je serai fort, physiquement et mentalement.

«Je vais me battre de la même manière que je me suis battu quand Ash (Young) était ici.

«Je vais me battre pour jouer. Je pense que j’ai la capacité de jouer à l’arrière droit dans ce club et je dois le montrer. “