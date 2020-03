d’Amateurs un message de solidarité et d’espoir

NAPLES. Ces derniers jours, notre équipe éditoriale a rejoint plusieurs acteurs du football professionnel et amateur, des conversations faites avec chacun d’eux un message assez clair: nous devons avant tout aider les pauvres. Cela peut sembler évident ou superflu de le remarquer, mais dans cette définition, tous ceux qui, à ce moment délicat, ne parviennent même pas à fournir le strict minimum pour eux-mêmes et leurs familles.

LA SOLIDARITÉ EST NÉCESSAIRE

De la Campanie à cet égard vient un joli message, un petit geste de cinq garçons (joueurs et managers), qui ont décidé de s’impliquer pour collecter un contribution à donner pour l’achat de produits de première nécessité à livrer aux familles les plus nécessiteuses. La campagne de sensibilisation a été appelée “Un coup de pied au virus”Marco Tufano, Vincenzo Caso Naturale, Domenico Orefice, Vincenzo Liccardi et Andrea De Rosa l’ont lancé. Les jours suivants, de plus en plus d’exposants au football amateur de Campanie et d’ailleurs ont décidé de soutenir cette initiative.

MODUS OPERANDI ET SPRON POUR…

Les créateurs ont précisé que le montant collecté sera utilisé pour acheter uniquement des produits de première nécessité, la récolte a déjà commencé depuis quelques jours et se terminera le 9 avrilet, lorsque le montant total et la réception des dépenses effectuées seront publiés. Puis plus tard, grâce à l’aide de diverses associations, nous procéderons à la livraison des produits aux familles. Une manière comme les autres d’apporter de la lumière dans un moment résolument sombre pour notre pays et notre région, un exemple de la façon dont vous pouvez aider les autres dans une petite mesure. Des moments comme celui que nous vivons obligent probablement à révéler de telles initiatives, certainement pas pour faire la part belle à ceux qui les font, mais pour sensibiliser beaucoup d’autres personnes à faire de même. Un petit pas à la fois peut générer une longue chaîne de solidarité capable d’aider ceux qui connaissent aujourd’hui des difficultés non seulement en matière de santé mais surtout en termes économiques.

Affiche Ph, coup de pied au virus

AUTRES AMIS ET PREMIERS DONS

Toutes les personnes qui ont besoin d’aide pourront ainsi contacter les personnes précitées via les réseaux sociaux, dont nous mettrons des liens directs en fin d’article. Transparence maximale, pour que la Campanie puisse à nouveau devenir une grande famille. Giacomo Polverino, Gennaro Esposito, Vincenzo Noviello, Andrea Di Pietro, Ciccio Lepre, Sergio Barone Lumaga et plusieurs autres personnes qui ont préféré garder l’anonymat ont rejoint l’initiative. Hier à 12 heures, les frais de 700,00 euros ont été légèrement dépassés.

LES PETITS PAS

Notre équipe éditoriale a donc décidé de donner une voix à cette initiative en profitant de la grande visibilité de notre journal dans et hors de la région Campanie, comme cela a été fait pour de nombreuses autres initiatives caritatives qui font honneur au système de football, en particulier celle des amateurs où ils ne courent certainement pas. les figures millionnaires des meilleurs clubs professionnels et où chaque petit geste a un poids spécifique important. Unis, nous gagnons, plus que jamais, ce n’est pas seulement un slogan mais un mantra à suivre pour faire face à cette terrible urgence, tant d’un point de vue sanitaire qu’économique. À cet égard, nous clôturons notre discours en empruntant un beau poème de Antoine de Saint-Exupéry, écrit dans un moment difficile comme celui que nous traversons tous:

Je ne vous demande pas de miracles ou de visions

mais seulement la force nécessaire pour cette journée!

Rends-moi prudent et inventif pour choisir

au bon moment

connaissances et expérience

qui me touchent particulièrement.

Rendre mes choix plus conscients

dans l’utilisation de mon temps.

Donnez-moi de comprendre ce qui est essentiel

et ce qui n’est que secondaire.

Je vous demande force, maîtrise de soi et mesure:

que tu ne me quittes pas

apporter de la vie

mais organisez sagement

au cours de la journée.

Aidez-moi à faire face,

le meilleur possible,

immédiat

et de reconnaître l’heure actuelle

comme le plus important.

Donnez-moi de reconnaître

avec lucidité

que les difficultés et les échecs

qui accompagnent la vie

ils sont une opportunité de croissance et de maturation.

Fais de moi un homme capable d’atteindre

ceux qui ont perdu espoir.

Et ne me donne pas ce que je veux

mais seulement ce dont j’ai vraiment besoin.

Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas.