Damonte n’a pas tourné les talons et a laissé une phrase forte: “J’ai passé les deux pires mois de ma vie dans le football”

À un moment délicat pour Hurricane, le club s’est retrouvé sans entraîneur après que Néstor Apuzzo a quitté la banque. Compte tenu de cela, qui a décidé de donner un coup de main et de se rendre disponible était Israel Damonte qui a été confirmé comme entraîneur du Globe mais n’a pas pris un bon départ.

L’équipe est venue de la défaite par Superliga face à Godoy Cruz, Aldosivi et Workshops et, en plus, il était resté en dehors de la Copa Sudamericana. Cependant, hier soir, l’ancien joueur a réalisé sa première victoire contre Independiente qui sert, et beaucoup, à gagner en confiance.

Aujourd’hui, le DT a fait référence à sa situation et a jugé que “j’ai passé les deux pires mois de ma vie dans le football. Mais dans cette expérience, dans les défaites que vous avez apprises. Vous avez tort, correct. Cela me sert pour ma carrière.”

L’entraîneur a souligné le match de l’ouragan lors de ses premiers matchs devant et a considéré que “Quand vous perdez bien à jouer, vous avez le sentiment que nous avons fait de bonnes choses. Mais il y a une défaite, que vous ne pouvez pas ajouter, et ça fait mal.”

De plus, il a révélé que «j’ai eu un mauvais moment. Je n’ai jamais eu un si mauvais moment dans le football. Quand tu perds, la défaite te poursuit. On en souffre, la famille en souffre. match idéal. C’était contre un gros match, sur notre terrain. Nous l’avons bien gagné. “

Enfin, en dialogue avec Jogo Bonito, le DT a évoqué la polémique avec Andrés Chávez qu’il avait retiré de l’équipe lors des dernières rencontres mais avait son retour contre Red. “Le premier est l’ouragan et c’est ce qui compte le plus. Dès la fin du match, Chavez est venu me remercier. Je lui ai dit qu’il n’avait rien à remercier, c’était tout son mérite car il n’a jamais abandonné. Il a perdu 6 kilos”, souligné.