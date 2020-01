D’Anfield, ils sont sérieux au sujet de Kai Havertz

On parle d’une offre dépassant les 100 millions d’euros, irréprochable pour un Bayer Leverkusen qui verrait son joueur le plus prometteur sortir.

Bien que peu ressembler cette saison à la précédente, la vérité est que la qualité de Kai Havertz n’est pas discutée et les prétendants continuent de sortir pour la saison prochaine. Il était associé au Barça et à Madrid, mais il semble que Liverpool soit l’équipe la plus avancée à avoir sa signature.

📰 | Liverpool pousse dur pour Kai Havertz, ils sont très sérieux au sujet de Havertz et sont prêts à battre leur record de transfert pour garantir ses services cet été. Klopp est un grand fan. (MundoDeportivo) pic.twitter.com/L0rg5iYccu

– The Kopite (@TheKopiteOFF) 15 janvier 2020

Ne rien avoir dépensé l’été dernier permet aux réseaux de faire une dépense mastodontique. Plusieurs médias parlent d’une offre d’environ 125 millions d’euros. Les Leverkusen ne vous laisseront pas sortir pour moins de 100 millions, mais attention, il y a plus d’intérêt de l’Angleterre, du côté de United.