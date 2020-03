D’Angleterre: Kane en a marre de Tottenham, il y a aussi l’Inter marché

Harry Kane peut quitter Tottenham à la fin de la saison. Le numéro 10 des Spurs envisage sérieusement la possibilité de changer d’air, car dans l’immédiat, il ne semble pas possible de concourir pour remporter des titres nationaux et internationaux. Et, selon le Telegraph, parmi les équipes impliquées, il y a aussi leInter de Conte.

Comme l’écrit le tabloïd anglais, en fait, si les Nerazzurri cédaient Lautaro Martinez un Barcelone en été, pour un chiffre supérieur à 100 millions, ils pourraient investir ici ce chiffre pour le géant anglais, à placer aux côtés de Romel u Lukaku. En été, Conte a tenté de composer la paire de buts Dzeko-Lukaku, physiquement incontestable. A partir de juin, il tentera avec Kane. Sur lesquels il y a aussi Real Madrid, Manchester United, City et PSG.