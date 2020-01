Dani Ceballos veut mettre fin au prêt d’Arsenal et trouver un autre club

Selon Antonio Romero de Cadena Ser et AS, Dani Ceballos a contacté le Real Madrid dans l’espoir de mettre fin à son accord de prêt avec Arsenal et de trouver une nouvelle destination pour terminer le reste de la saison. Le milieu de terrain est déterminé à faire l’équipe d’Espagne pour l’Euro 2020 cet été et ne veut pas que son manque de minutes diminue son rôle ou compromet sa sélection.

Ceballos a subi une blessure musculaire début décembre qui l’a exclu jusqu’à la mi-janvier. Pendant ce temps, Emery a été limogé – un élément clé de la décision de Ceballos de déménager à Arsenal – et Mikel Arteta a été recruté comme nouveau manager. Bien qu’il se remette de sa blessure, Ceballos n’a pas joué une seule minute sous Arteta. Ozil, Torreira Xhaka et même Guendouzi semblent avoir une longueur d’avance sur l’Espagnol dans l’ordre hiérarchique actuel d’Arteta.

Dani Ceballos a fait allusion à une sortie sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée, après avoir commenté un post d’Hector Bellerin: «Je vais manquer ces coups de pied gauche au post arrière». Il n’est pas clair si un mouvement se matérialisera assez rapidement pour que le milieu de terrain puisse le faire avant la fermeture de la fenêtre d’hiver. Ou, cela pourrait être un stratagème de Ceballos et de son agent pour faire pression sur Arsenal afin de l’intégrer à l’équipe. Ce qui est clair, c’est que le temps passé par Dani Ceballos loin du club n’a pas été un succès retentissant et il devra faire plus pour essayer d’assurer un avenir au Real Madrid.