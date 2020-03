Dani García réagit à son expulsion dans le tournoi FIFA 20

Avec le coronavirus forçant tous les événements sportifs à s’arrêter, y compris la ligue espagnole, tous les yeux sont rivés La Santander Challenge League, un événement organisé par le lanceur de jeux vidéo professionnel, Ibai Llanos, avec lequel il fera don de tout ce qui a été soulevé, en collaboration avec l’UNICEF, aux hôpitaux qui luttent contre le coronavirus.

21/03/2020

Álvaro Hernández (@ AlvaroHdez13)

Aujourd’hui, les huitièmes de finale ont eu lieu, ce qui a déjà laissé de grands moments commeune victoire écrasante du Betis de Borja Iglesias à Getafe de Jason Remeseiro ou le spectaculaire retour d’Alavés de Lucas Pérez après le départ écrasant de Carlos Clerc et son Levante. Mais l’un des matchs les plus disputés a été celui qui a opposé l’Athletic Bilbao de Gorka Guruceta et Séville de Sergio Reguilón. Et est-ce à 10 minutes du jeu, Dani Garcia Il a été expulsé et le joueur n’a pas tardé à réagir sur son compte Twitter officiel.

D’après ce que je vois, beaucoup de gens souhaitaient me prendre un rouge.

Grande @ GorkaGuru9 # LaLigaSantanderChallenge

P.d: Je touche la balle

– Daniel Garcia (@ danigarcia16) 21 mars 2020

“D’après ce que je vois, beaucoup de gens étaient impatients d’en obtenir un rouge. PS: Il a touché le ballon”, a déclaré le joueur Atlhletic sur les réseaux. Demain sera le grand jour avec le début des matchs importants à partir de 18h30 et vous pouvez voir à travers ce lien.