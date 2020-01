Dani Olmo à deux pas de Leipzig, se moquait-il de Milan?

Dani Olmo s’éloigne de Milan et de Milan, et il est toujours plus proche de l’Allemagne et de Leipzig. Le journal espagnol Mundo Deportivo en est sûr et parle d’une négociation désormais détaillée entre Dinamo Zagreb et Leipzig qui amènerait des talents croates à jouer dans le Bundesliga.

Toujours selon le journal espagnol, c’est le joueur lui-même

qui pousse pour la vente, car il aimerait jouer dans la ligue avec plus

appel par rapport à celui croate aussi et surtout pour gagner la place

en Équipe nationale espagnole en vue

des prochains Championnats d’Europe.

Milan qu’est-ce que tu fais?

Si les rumeurs rapportées par le Mundo Deportivo devaient se révéler vraies, le sort de Dani Olmo ne serait certainement pas pour Milan. Les Rossoneri se sont déplacés sur le joueur, essayant d’obtenir toutes les informations possibles, mais ils semblaient plus prédisposés à vouloir conclure un achat hypothétique que lors de la prochaine session d’été du marché.

Cette solution ne serait pas très bien accueillie par le joueur, qui d’une part est certainement flatté par l’intérêt de Milan, mais comme mentionné, il souhaite jouer immédiatement dans un championnat d’Europe de haut niveau.

Ce qui est donc tout à fait clair, c’est que si Milan

voudra prendre Dani Olmo devra se battre immédiatement et surmonter le lot

compétition, avec Leipzig au sommet, mais aussi d’autres équipes: à l’époque

dernier avait également présenté Wolverhampton

qui a offert environ 25 millions d’euros. Maldini et Boban sont situés

devant un carrefour: abandonner ou couler?. On verra.