Dani Olmo, au RB Leipzig

Le RB Leipzig a officialisé dans la matinée de ce samedi la signature de l’international espagnol Dani Olmo, après avoir, ces dernières semaines, spéculé sur son éventuel retour au FC Barcelone.

25/01/2020

À 14:08

CET

Cependant, c’est le leader de la Bundesliga qui a pris le chat à l’eau et aura dans ses rangs l’avant, auteur de huit buts en 20 matchs qu’il a disputés cette saison.

Après son explosion dans le football croate, le Dinamo de Zagreb avait échoué et à Leipzig, il pouvait continuer à jouer la Ligue des champions avec un projet ambitieux.

Signature du contrat jusqu’en 2024 et son ancien club, avec lequel il a marqué 34 buts en 125 matchs, vous recevrez 35 millions d’euros en virement.

“Leipzig est un club jeune et attractif qui m’a convaincu par sa philosophie de développer des joueurs talentueux et de leur faire confiance. Je voudrais contribuer avec mes forces et aider à continuer sur la bonne voie “, a déclaré Olmo après sa signature.

