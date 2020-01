Dani Olmo convainc Nagelsmann

Dani Olmo Il a fait une très bonne impression sur son nouvel entraîneur après sa première formation avec le Leipzig. Julian Nagelsmann Il a publiquement reconnu que l’attaquant catalan améliorera le jeu d’attaque du leader de la Bundesliga en ce moment.

30/01/2020 à 16:57

CET

Sport.es

Nagelsmann a parlé publiquement de l’arrivée du footballeur dans l’équipe. La première impression, après l’avoir vu travailler en direct, n’aurait pas pu être plus positive. “Dani nous a donné une très bonne impression”, a reconnu le technicien qui s’est surtout démarqué améliorera offensivement le niveau de l’équipe.

Julian Nagelsmann ne veut pas vous précipiter avec le joueur et demande un peu de temps avec lui. “Tout est nouveau pour lui. On lui donne beaucoup d’informations pour qu’il s’adapte au plus vite à l’équipe, mais il l’assimile très bien”, a expliqué l’entraîneur. “Cela nous donnera de très bonnes impulsions”, a-t-il ajouté.

Leipzig mène la Bundesliga avec 40 points, tandis que le Bayer Munich et Mönchengladbach suivent de très près avec 39 et 38 points respectivement. Le leader samedi a un engagement particulièrement compliqué pour le troisième classement. Un match où l’international espagnol pourrait débuter, bien que Julian Nagelsmann n’a pas voulu confirmer ou infirmer si Dani Olmo jouera ses premières minutes dans la compétition allemande.