Dani Olmo est déjà de RB Leipzig

Arrivée du Dinamo Zagreb et signée par le leader de la Bundesliga jusqu’en 2024, l’une des perles du football espagnol a déjà une nouvelle équipe.

La confirmation officielle de la signature était manquante et elle a déjà eu lieu, Dani Olmo est déjà à toutes fins utiles nouveau joueur du RB Leipzig, le transfert est d’environ 20 millions d’euros et signe jusqu’en 2024. Il portera le numéro 25 sur sa chemise et il ne reste plus que Sachez quand vos débuts officiels seront avec le leader du tournoi actuel.

Besonderes Lineup zum heutigen Matchday!

Dani #Olmo verstärkt #RBLeipzig 🔴⚪ Bienvenue à Leipzig, @ daniolmo7 🤗https: //t.co/E5SsGCgKtm pic.twitter.com/ARNwY2NgnW

– RB Leipzig (@DieRotenBullen) 25 janvier 2020

Olmo arrive après avoir été l’un des joueurs les plus remarquables du Dinamo Zagreb avec lequel il a remporté 4 ligues et 3 coupes. Nul doute que sa grosse explosion fut le dernier championnat d’Europe des moins de 21 ans avec l’Espagne, où en plus d’être champion, il était l’un des joueurs les plus remarquables. La grande opportunité vient à Dani Olmo.