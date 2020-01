Dani Olmo est déjà un de plus au RB Leipzig

D’abord pour s’entraîner … Et puis présentation. C’était la première journée de Dani Olmo en tant que nouveau joueur de RedBullLeipzig. Le milieu de terrain espagnol a été placé sous le commandement de Nagelsmann lors de la première séance avec ses nouveaux coéquipiers après avoir annoncé officiellement sa signature samedi matin dernier.

27/01/2020

À 19:48

CET

Albert Grace

L’ancien Dinamo Zagreb veut aller pas à pas dans sa carrière et à Leipzig il aura le scénario idéal pour continuer à grandir. C’est pourquoi il a laissé derrière lui d’autres offres de grands clubs. Il ne veut pas rester coincé dans l’ombre des autres stars et en Bundesliga, il aura un nouveau climat à exploser: «J’ai toujours été attiré par jouer en Allemagne. Maintenant, il est important de s’intégrer rapidement dans l’équipe, de tout donner dans la formation et Ensuite, aidez l’équipe avec mes qualités. Mais j’ai encore beaucoup de travail devant moi et je veux me mettre au travail.

Vous savez que vous aurez de la concurrence pour vous ennuyer dans la zone mediapunta avec les Sabitzer, Forsberg, Nkunku et compagnie, mais cela ne ferme pas les portes. Dani Olmo est là pour aider l’équipe et s’il doit jouer plus haut, il le fera: «Je pense que la meilleure position pour moi est de 10, juste derrière les attaquants. Mais je me sens à l’aise dans les quatre positions offensives & rdquor ;.

Interrogé par le projet RedBull Leipzig, l’Espagnol a déclaré qu’il avait fini par le convaincre «de visions sportives. La façon dont ils travaillent avec les jeunes joueurs ici est excellente. Il y a de grandes ambitions, mais aussi beaucoup de cœur, par exemple en ce qui concerne l’intérêt de me signer. Nagelsmann aura un joueur sur la liste qui veut faire la différence.