Dani Olmo explique pourquoi il n’a pas rejoint Barcelone en janvier

Dani Olmo dit qu’il a parlé à Barcelone en novembre d’un éventuel retour au Camp Nou, mais qu’une décision a échoué après que le club lui ait dit d’attendre.

Le joueur de 21 ans était lié à une multitude de clubs avant le mercato de janvier et a finalement fini par signer pour RB Leipzig pour 30 millions d’euros.

Olmo estime que le Barça semblait initialement désireux de conclure un accord pour ne faire que refroidir l’idée.

“Ils ont parlé à mes agents en novembre comme s’ils voulaient conclure un accord très rapidement, mais ils ont tout reporté pour une raison ou une autre”, a-t-il déclaré.

«Et donc jusqu’à fin janvier, ils m’ont demandé d’attendre. Puis ils ont vu que j’avais presque conclu un accord avec Leipzig. J’étais déjà engagé.

«Je voulais aller dans une équipe qui avait un projet présent et futur pour moi. Leipzig me l’a proposé et d’autres équipes ne l’ont pas fait. Ils ont montré qu’ils m’aimaient davantage. »

Source | Mundo Deportivo

Olmo a fait ses débuts pour RB Leipzig lors du match nul 2-2 avec le Borussia Monchengladbach et a marqué son premier but pour son nouveau club trois jours plus tard lors d’une défaite contre l’Eintracht Frankfurt.