Dani Olmo: “J’ai moins de minutes que prévu”

Dani Olmo, milieu de terrain offensif de RB Leipzig, a reconnu à Ace qu’il n’avait pas autant d’occasions qu’il le prévoyait: “Je me sens bien, mais pour être honnête, j’ai moins de minutes que prévu. J’ai choisi le club et la ligue qui, selon moi, me conviendraient le mieux. , un projet et une jeune équipe, où je peux avoir des minutes, travailler et me battre pour aller au Championnat d’Europe. Je sais que je viens d’arriver et ils me demandent de la patience, mais je ne m’excuserai jamais avec la période d’adaptation, je me sens habilité à méritent plus de minutes. “