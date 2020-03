“Dani Olmo? L’offre de Milan était meilleure que celle de Leipzig”

Après l’avoir tenu dans votre main pendant longtemps, le Milan n’a pas contracté le joyau espagnol de 1998, Dani Olmo. Cela aurait été un coup très important pour les Rossoneri qui dans la période de janvier étaient très proches de son achat. Puis vint le Leipzig qui l’a mis dans l’assiette Dynamo Kiev beaucoup prime et un pourcentage sur la revente futurebonus que Milan ne pouvait garantir.

Les mots de Nenad Bjelica

Même l’entraîneur croate du Dynamo, Nenad Bjelica, a évoqué le duel du marché à distance sur l’axe Leipzig-Kiev-Milan. Après avoir déclaré que l’offre économique livrée par Milan à Dani Olmo lui était plus avantageuse que l’offre allemande, il a souligné c’est le joueur lui-même qui a préféré le championnat allemand à celui italien. “À mon avis, Milan aurait été là solution idéale pour lui parce que je connais très bien le football italien “, a-t-il déclaré à Tuttomercato.web. L’entraîneur a ajouté: “Aller à Leipzig était son choix, il voulait accepter l’offre des Allemands car ils jouent la Ligue des champions et parce qu’ils croient en leur projet relatif à la croissance des jeunes». Les prochaines années nous diront si Olmo peut vraiment exploser définitivement et devenir un regret pour les Rossoneri et pour notre championnat.