Dani Olmo ne jouera pas en attendant que son avenir soit décidé

Le marché d’hiver est très déplacé vers Dani Olmo. Le milieu de terrain catalan du Dinamo Zagreb a attiré l’attention de nombreux clubs de haut niveau et ce janvier pourrait être l’occasion parfaite de le signer. Comme votre propre coach l’a reconnu, le club valoriserait les offres pour lui et aurait pris la décision de ne pas jouer tant que son avenir est clair.

17/01/2020

À 20:47

CET

Javier Villodres

“Non, Olmo ne jouera pas demain. Nous savons tous comment les transferts se produisent, mais nous ne savons toujours pas où ni quand ils se feront. Nous ne voulons rien risquer du côté des clubs et il serait un peu risqué de jouer des matchs amicaux maintenant.. Quoi qu’il en soit, il est de très bonne humeur et joue très bien “, a expliqué son entraîneur, Nenad Bjelica.

Ces derniers jours, le L’offre alléguée de l’AC Milan. En Italie, ils sont très convaincus que le joueur serait très près d’atterrir à San Siro mais la raison est qu’il n’y a toujours rien de garanti. L’option du Barça est toujours là même si, pour le moment, cela ne semble pas probable.