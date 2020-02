Dani Olmo signera ce vendredi pour Leipzig

Dani Olmo sera ce vendredi joueur de Leipzig. Le leader de la Bundesliga mise sur le footballeur catalan dans son double objectif: maintenir ce leadership et avancer en Ligue des champions, où en huitièmes de finale il doit affronter le Tottenham de José Mourinho.

Après que son départ de Dinamo de Zagreb ne se soit pas matérialisé l’été dernier, il semblait difficile que Terrassa puisse changer d’air sur le marché d’hiver. Mais tout a changé lorsque l’équipe croate n’a pas participé à toutes les compétitions européennes. Le joueur était clair qu’il voulait partir et son club savait que conclure un contrat en 2021 en moins d’un an pouvait déjà négocier librement son départ vers n’importe quel club … et gratuitement.

De là ont commencé les négociations avec plusieurs clubs. Il semblait que Milan serait son destin mais le Leipzig Et sa proposition, économique mais encore plus sportive, l’a convaincu. Le club allemand, derrière Red Bull, se développe rapidement et son leadership en Bundesliga en est une bonne démonstration.

La négociation entre Olmo et les Allemands n’a eu aucun obstacle et Dani signera pour cinq saisons. Et le Dinamo et Leipzig ont également conclu leur accord ce jeudi. Le virement est de 35 millions d’euros, très proche de l’aspiration initiale des Croates, qui était de 40 millions.

Avec tout convenu, Dani Olmo se rendra ce vendredi matin à Leipzig pour passer l’examen médical. Après cette dernière procédure, les deux clubs devraient officialiser le transfert. Olmo a dit au revoir hier à ses coéquipiers. Ce fut un moment très émouvant, avec des larmes de lui et de ses coéquipiers.. Son entraîneur Nenad Bjelica a été particulièrement touché, qui a toujours soutenu le joueur dans son désir de quitter l’équipe. «Nous devrons continuer sans lui et lui sans nous – a-t-il déclaré remarquablement excité.